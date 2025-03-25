İzmir'deki İftar Buluşması Valilik Kararıyla İptal Edildi - Son Dakika
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İzmir'deki İftar Buluşması Valilik Kararıyla İptal Edildi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayındaki iftar buluşması, İzmir Valiliği'nin kararıyla iptal edildi. Hazırlanan 4 bin kişilik yemek, yurttaşlara dağıtıldı.

25.03.2025 11:40  Güncelleme: 12:45
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayının başından bu yana her akşam bir ilçede kurduğu iftar sofraları kapsamında Kemeraltı'nda yapılacağı duyurulan buluşma, İzmir Valiliği'nin kararıyla iptal edildi. Yapılan hazırlıklara rağmen iftar sofraları kurulamayınca, Büyükşehir ekipleri 4 bin kişilik sıcak yemeği paketleyerek yurttaşlara dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçeyi kapsayan iftar buluşmaları Konak'ta yapılamadı. Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde düzenlenecek iftar buluşması, ülkede yaşanan süreç gerekçe gösterilerek İzmir Valiliği kararıyla iptal edildi. Hazırlanan 4 bin kişilik sıcak iftarlık İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından paketler halinde esnaf ve yurttaşlara dağıtıldı.

Kamuoyu bilgilendirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklamada "İzmir Valiliği tarafından bugün 17.15 itibarıyla tarafımıza iletilen talimat ile planlanmış olan Kemeraltı iftarımız gerçekleştirilemeyecektir. Hazırlanan yemekler halihazırda orada bulunan ve dayanışma noktalarımıza gelen hemşehrilerimize dağıtılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki İftar Buluşması Valilik Kararıyla İptal Edildi - Son Dakika

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