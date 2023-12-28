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İzmir'deki ilkokulun ismi değiştirildi

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ilkokula, 12 Eylül döneminin işkencecilerinden Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesi tepkilere neden olunca okulun ismi değiştirildi. Okulun adının yeniden Belenbaşı İlkokulu olduğunu duyuran Eğitim-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, konunun takipçisi olacaklarını ve okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İzmir\'deki ilkokulun ismi değiştirildi
28.12.2023 - 00:07,
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İzmir'in Buca ilçesindeki bir ilkokula, 12 Eylül döneminin işkencecilerinden Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesi tepkilere neden olunca okulun ismi değiştirildi. Okulun adının yeniden Belenbaşı İlkokulu olduğunu duyuran Eğitim-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, konunun takipçisi olacaklarını ve okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İzmir'in Buca ilçesinde bir ilkokula, 12 Eylül döneminin işkenceci isimlerinden Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesine ilişkin "Böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolayca anlaşılabilir" açıklaması yapılmıştı. Açıklamadan bir gün sonra, okulun isminden Esat Oktay Yıldıran adı kaldırıldı. Okulun tabelasında yeniden "Belenbaşı İlkokulu" ismi yer aldı. Eğitim-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Candemir, şunları kaydetti:

"İki gündür yaptığımız açıklamalar ve kamuoyu desteği sonucu, İskenceci Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırılmıştır. Sabah saatlerinde okul tabelaları değiştirilip tekrar Belenbaşı İlkokulu yapılmıştır. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Konunun takipçisi olacağız ve okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Kaynak: ANKA
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