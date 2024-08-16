İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam edildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA