İzmir'deki yangında şehit olan orman personelinin cenazesi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'deki yangında şehit olan orman personelinin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

İzmir\'deki yangında şehit olan orman personelinin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
04.07.2025 15:16
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, helikopterle memleketi Konya'ya götürüldü.

2 Temmuz'da İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için Konya'dan İzmir'e gelen Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde dozer operatörü olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39), 3 Temmuz günü Köseler Mahallesi civarında orman yangınına müdahale esnasında şehit düştü. Şehit Demir için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Jandarma Genel Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, milletvekilleri ve mesai arkadaşları katıldı.

"Kahramanca mücadeleye borçluyuz"

Cenaze töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bugün ülkesi için destansı ve kahramanca bir mücadele içindeyken şehit olan İbrahim kardeşimizi uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hem bu yıl hem de önceki yıllarda orman yangınlarıyla ilgili verilen mücadelede orman teşkilatımızdaki arkadaşlarımız bir yangın haberi aldıklarında uykunun ne olduğunu unutuyorlar; yemenin, içmenin ne olduğunu unutuyorlar; dinlenmenin ne olduğunu unutuyorlar. Korkuyu, ateşi hiçe sayarak bu mücadelenin içinde yer alıyorlar. Ben de onların her zaman yanında olduklarını gördüm. O kahramanlardan biri de rahmetli İbrahim kardeşimizdi. Ödemiş'teki o zor yangın alanında, hızlı ve düzensiz seyreden, rüzgarın etkisiyle risk oranı çok yüksek olan yangında gözünü kırpmadan ve canını hiç düşünmeden mücadele ediyordu. Muhtemelen o saate kadar, yani gelip yangınla mücadeleye başladığı andan itibaren hiç dinlenmeden ve uyumadan bu mücadeleyi sürdürüyordu. Ormanlarımızın, orman içinde ve civarındaki köylerimizin, köylülerimizin ve orada yaşayan diğer canlıların hayatlarını ve huzurlarını bu kahramanca mücadeleye borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise, "Netice itibarıyla her birimiz sayılı nefesle bu hayattayız ve bir gün bu nefesler tükenecek. Fakat o nefesler nerede, ne zaman, hangi saatte tükenecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizlere düşen şey bundan sonra kardeşimizin emaneti olan ailesine, yakınlarına, çocuklarına sahip çıkmak. Ümit ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadelede verdiğimiz son şehidimiz olsun. Maalesef bugüne kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık. Yeşil vatanın korunması için mücadele ederken hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize, özellikle İbrahim kardeşimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Onu şehitlerle, peygamberlerle beraber eylesin. Bize de bir gün o son nefesi verme anı geldiğinde şehit olarak can vermek nasip edilsin" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından şehit Demir'in naaşı, helikopterle memleketi Konya'ya götürüldü. Demir'in cenazesi, Ilgın ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından şehitlikte defnedilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki yangında şehit olan orman personelinin cenazesi törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

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