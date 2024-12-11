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İzmir'den Danıştay Kararına Destek

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Meslek odaları, Danıştay'ın Çeşme kararını destekleyip Bakanlığa çağrıda bulundu.

11.12.2024 16:01
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(İZMİR)- İzmir'de meslek odaları, "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi"nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Danıştay 4. Dairesince iptaline ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına "Danıştay kararının arkasından dolanmayın, daha fazla kamu zararına yol açmayın" çağrısında bulundu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu üyeleri 12 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi"nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin cumhurbaşkanı

kararnamesinin Danıştay 4. Dairesi tarafından iptal edilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarının Cumhurbaşkanlığı kararı ile genişletilmesine karşı İzmir Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İzmir Tabip Odası ile EGEÇEP, İzmir Yaşam Alanları, ÇEŞÇEP bileşenleri ve 141 İzmirli yurttaş tarafından açılan üç davanın yargılama aşamlarında yaşanan gelişmelere değinildi.

Avukat Arif Ali Cangı tarafından okunan basın açıklamasında Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen kararla Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının daha fazla genişletilmesinin önüne geçildiğini belirterek, "Artık Çeşme Yarımadası sadece korunmalı, bölgenin doğal ve kültürel değerlerine zarar verecek yeni girişimlerde bulunulmamalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz, Danıştay kararının arkasından dolanmayın, daha fazla kamu zararına yol açmayın. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da kentimizin ve bölgemizin ortak yaşam alanlarının, müşterek varlıklarının korunmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt da davaya müdahil olma taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'den Danıştay Kararına Destek - Son Dakika

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