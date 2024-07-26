İzmir Dikili'deki Orman Yangınında Tahliye ve Yol Kapatıldı

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(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle bir site tahliye edildi, Çandarlı- Denizköy kara yolu da trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer, 2 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle daha geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Mavikent Sitesi tahliye edildi. Öte yandan yangın nedeniyle Çandarlı-Denizköy kara yolu da trafiğe kapatıldı.