İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde Homeros Vadisi Çameli Köyü mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının mangal nedeniyle çıktığından şüpheleniliyor.

30.06.2024 04:43  Güncelleme: 11:38
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesi Homeros Vadisi Çameli Köyü mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin bilgi veren Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, yangının mangal nedeniyle çıktığından şüphelendiklerini ifade etti.

İzmir'in Bornova ilçesi Homeros Vadisi Çameli Köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına, İzmir ve Manisa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri. Bornova Belediyesi ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerle müdahale edildi.

Saat 17.30 dolaylarında çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye aracıyla karadan müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın 01.00 suların kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı olmadığı belirtilirken arıcılık faaliyetlerinin yürütüldü bölgede arı kovanlarının ve bölge halkının tarım faaliyetinde bulunduğu ekili alanlarının zarar gördüğü ifade edildi.

Taşer: "Can kaybımız yok"

Yangına ilişkin bilgi veren Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, şunları söyledi:

"İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz burada. Ayrıca diğer ilçe belediyelerimizden de desteğe geliyorlar. Şu an kontrol altına alınmış üzere diyebiliriz. Ama en azından bir can kaybımız yok. Mevcut ekili alanlarımız var. Arıcılık alanında aracılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Arı kovanları zarar görmüş. Orman bölgesine sıçramasından korkuyoruz. Önünü kesmeye çalıştığımız durum da bu."

Yangının çıkış nedeninin kesinleşmediğini belirten Taşer, "Maalesef bir vatandaşın mangal yapmasıyla alakalı olduğu söyleniyor. Jandarma Komutanlığımız sahada zaten. Gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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