İzmir\'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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(İZMİR) – İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in yazlık beldesi Çeşme ilçesi Alacatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 11.40'ta çıkan yangına ilk müdahale 11.48'te gerçekleştirildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale ediliyor.