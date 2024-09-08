İzmir\'in Kurtuluşu\'nun Önemi Vurgulandı

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Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'in kurtuluşu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun müjdesi olmuştur. 9 Eylül tarihi sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye'nin kutlayacağı bir gün olarak tarihe geçmiştir. 9 Eylül tam bağımsızlığımızın da simgesi olarak dikkat çekmektedir" dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle düşmanın ana kuvvetlerini yok eden Türk Ordusu'nun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in tarihi "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle 9 Eylül 1922'de İzmir'in 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgaline son vererek, Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlığın yolunu açtığını dile getirdi. İzmir'in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun müjdesi olduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, şöyle devam etti:

"9 Eylül tarihi sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye'nin kutlayacağı bir gün olarak tarihe geçmiştir. 9 Eylül tam bağımsızlığımızın da simgesi olarak dikkat çekmektedir."

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun, gençler arasında tarih bilinci ve vatan sevgisinin pekiştirilmesinde de önemli olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, "8 bin 500 yıllık tarihi boyunca her zaman öne çıkan bu şehrin, 9 Eylül sonrasında bağımsızlık hedefi ile çok önemli bir kurtuluş destanı yazdığı unutulmamalıdır" diye konuştu.

İzmir'in kurtuluşu haberlerinin şimdi olduğu gibi, kurtuluş döneminde de basında geniş yer bulduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, "Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayfasında İzmir'in kurtuluşu haberi 'Süvarilerimiz Cumartesi günü öğleden evvel 10.30'da İzmir'e girmişlerdir. İzmirliler bu suretle Yunan kabusundan kurtulmuşlardır' başlığı ile verilmiştir. 10 Eylül 1922'de New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, Fransız Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndan alınan haberlere göre, İzmir'e giren Türk Birlikleri'nin düzgün davranış sergiledikleri belirtilmiştir. İzmir'in Kurtuluşu ardından Mustafa Kemal Paşa, yabancı basını kabul ederek görüşlerini açıklamıştır. Bunun ardından 1 Ekim 1922 tarihli New York Times gazetesinde o zamana kadar kendisiyle ilgili olan en geniş haber-yorum yayınlanmıştır. Gazetede tam sayfa çıkan bu haber, 41 yaşındaki Mustafa Kemal Paşa'nın portresi ve 'Küllerinden Doğan Türkiye' başlığı ile yer almıştır. Şimdi de bu kurtuluş gününü, tıpkı o dönemde olduğu gibi tüm ülkede bayram olarak kutlamaya devam ediyoruz" dedi.

Sonuç olarak 9 Eylül'ün modern bir Cumhuriyet'e giden yolun sembolü olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, "Bu dev miras, hepimizin sorumluluğunda. Gençler olarak bu sorumluluğa sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz" diye konuştu. - İZMİR