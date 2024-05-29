İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Önlemlerini Artırıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemlerini yoğunlaştırdı. Muhtemel yangınlara eğitimli, planlı ve bilinçli müdahale edilmesini sağlamak için orman gönüllüleri oluşturan büyükşehir, alevlerle savaşında daha başarılı sonuçlar elde etmeye başladı. Sayısı 900'ü bulan gönüllüler, erken müdahale sayesinde birçok yangını büyümeden önledi. Gönüllüler, yaz aylarında da İzmir İtfaiyesinin en büyük destekçisi olacak.

Küresel iklim krizi, artan sıcaklıklar, ormanlar üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tüm riskleri göz önünde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, muhtemel yangınlara erken müdahale için önlemlerini artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 30 ilçedeki 62 istasyonda 300 araç ve bin 95 yangın söndürme personeliyle muhtemel yangınlara karşı 24 saat hazır bekliyor. İzmir itfaiyesinin ormanlara yönelik bir diğer koruma kalkanı ise köylüler. Kırsal bölgelerde muhtarlar ve yurttaşlardan oluşturulan orman gönüllüleri, belediye tarafından kendilerine verilen tankerlerle, yangınları henüz başlama aşamasındayken söndürme imkanı yakalıyor. Orman gönüllüleri İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla teorik ve uygulamalı eğitimden geçiriliyor.

Tankerler yangına müdahale hızını arttırdı

Şuana kadar köylere 5 ton su kapasitesine sahip 338 tanker dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, bu çalışmanın yangınlara müdahale hızını geliştirdiğini söyledi. Köylülerinde yangına müdahale etmek için eğitimden geçirildiğini ifade eden İsmail Derse, "Kent merkezindeki yangınlara müdahale hızımız 5 dakika. Kırsal alan yangınları için varış süresi yaklaşık 13 dakika. Buraya en yakın itfaiye grubu Bornova'da. Ekiplerin Bornova'dan çıkıp buraya gelmesi yaklaşık 13 dakika. Tam o sırada bizim ihtiyacımız olanı tankerler, muhtarlar ve gönüllülerimiz sayesinde devreye giriyor. Böylelikle yangına müdahale hızı artıyor. 2023'te 210 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 66'lık bölümü köylülere verilen tankerler sayesinde söndürüldü" dedi.

Derse, geçtiğimiz yıl çıkan yangınların yüzde 48'nin sigara izmariti kaynaklı olduğunu da hatırlatarak; deodorant kutuları, çakmak, sigara izmariti gibi tehlikeli ürünlerin doğaya atılmaması uyarısında bulundu.

Acil İzmir mobil uygulaması ile hızlı müdahale

İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz da, Akıllı İhbar Sistemi (AİS) ile yangınlara hızlı ve etkili şekilde müdahale ettiklerini vurguladı. Korkmaz, "Ormanlık alanlarımızın yüzde 46'sını 12 istasyondan gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi 'yapay zeka' ile izliyoruz. Sistem yangını algıladığı zaman en yakın muhtarlarımıza haber veriyoruz. Ekipler bölgeye gidene kadar onlar müdahale ediyor. Bilindiği üzere 30 Ekim depreminin ardından muhtemel afetlerde zor durumda kalanlarla iletişim sağlayarak onlara ulaşmak amacıyla Acil İzmir mobil uygulamasını da geliştirdik. Uygulamanın kapsadığı afet türleri arasında artık yangın da yer alıyor. Uygulamada 'Yangına Şahit Oldum' ve 'Yangına Maruz Kaldım' butonları bulunuyor. 'Yangına Şahit Oldum' butonu aracığıyla yangın bölgesinin fotoğrafı ve konumu İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile paylaşılabiliyor. 'Yangına Maruz Kaldım' butonuna basıldığında ise basan kişinin konumu otomatik olarak itfaiye ile paylaşılıyor ve hızla yangına müdahale ediliyor. Lütfen bu uygulamayı cep telefonlarınıza indirin, muhtemel yangınlarda kullanın" diye konuştu.

"Daha önce kazma ve küreklerle yangına müdahale ediyorduk"

Bornova Yaka Mahallesi Muhtarı Nedim Sert, geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi su tankeri ile yaptıklarını belirterek, "Bölgemizde yaşanan yangına eğer hızla müdahale etmemiş olsaydık büyürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bir daha yangın çıkmaz ve bunu kullanmak zorunda kalmayız" dedi.

Sarnıç Mahalle Muhtarı Recep Ay ise yangına ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek ormanları korumak adına İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasının çok önemli olduğunu söyledi. Bornova Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çiçekliköy Mahallesi Muhtarı Zeki Güler ise tankerlerden önce yangınlara kürek ve kazma ile müdahale ettiklerini söyleyerek, "Biz burada çok yangına gittik. Elimize ne gelirse yangını söndürmek için kullanırdık. Ama bu şekilde alevlerle mücadele etmek çok zor. Bu tankerle bizim için iyi oldu. Böylece ormanlarımızı koruyoruz" şekliden konuştu.

Orman gönüllüleri yangınları büyümeden önlüyor

Bornova'nın köylerinde orman gönüllüsü olarak çalışan Muhammed Savran da, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte böyle bir çalışmanın içinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Savran, "Ormanlık bir bölgede yaşadığımız için gözümüz de ormanların üstünde oluyor. Bölgeye de hakimiz. Bize bilgi geldiğinde hemen traktörümüze tankeri takıp, yangına müdahale ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Orman gönüllüsü Boran Kaygusuz da, "Ülkemizin bir karış toprağına zarar gelmesini istemeyiz. Ağaçlarımızın, ormanlarımızın yanmasını izlemek istemiyoruz. Köyümüzü ve ormanlarını seviyorum. O nedenle böyle bir çalışmanın içerisinde yer almak istedim" diye konuştu.

Bornova'da yaşayan bir diğer orman gönüllüsü Mehmet Muhammet Çakıcı da, ormanları çok sevdiğini ve köylerinin her yerinin ormanlık olduğunu belirterek, "Ormanlarımızı korumak için gönüllü oldum. İtfaiye gelene kadar yangına biz müdahale ediyoruz. Herhangi bir yangına müdahale ettiğimde, yangının büyümesini önlediğimde çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR