Karabağlar'da 30 Ağustos Coşkusu Konserle Yaşanacak

İzmir'in sevilen müzik grubu "Grup Laçin" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle Karabağlar'da konser verecek. Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek konser 29 Ağustos Pazartesi Günü saat 21.00'de başlayacak.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olan "Zafer Bayramı" Karabağlar'da da coşkuyla kutlanacak. Üçyol Uğur Mumcu Parkı içerinde bulunan alanda sahneye çıkacak olan "Grup Laçin" en sevilen şarkılarını Karabağlarlılar için söyleyecek. Ayrıca konser öncesindeki bando gösterileri etkinliğe ayrı bir renk katarken, tüm konuklara Türk Bayrağı dağıtılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlayarak, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu büyük ve anlamlı mücadeleyi verenleri rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz konsere katılmaya ve bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum" dedi.