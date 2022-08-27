Karabağlar'da 30 Ağustos Coşkusu Konserle Yaşanacak - Son Dakika
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Karabağlar'da 30 Ağustos Coşkusu Konserle Yaşanacak

27.08.2022 11:27
Karabağlar'da 30 Ağustos Coşkusu Konserle Yaşanacak

İzmir’in sevilen müzik grubu “Grup Laçin” 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle  Karabağlar’da konser verecek. Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenecek konser 29 Ağustos Pazartesi Günü saat 21.00’de başlayacak.

İzmir'in sevilen müzik grubu "Grup Laçin" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı olması nedeniyle  Karabağlar'da konser verecek. Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek konser 29 Ağustos Pazartesi Günü saat 21.00'de başlayacak.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. Yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olan "Zafer Bayramı" Karabağlar'da da coşkuyla kutlanacak. Üçyol Uğur Mumcu Parkı içerinde bulunan alanda sahneye çıkacak olan "Grup Laçin" en sevilen şarkılarını Karabağlarlılar için söyleyecek. Ayrıca konser öncesindeki bando gösterileri  etkinliğe ayrı bir renk katarken, tüm konuklara Türk Bayrağı dağıtılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlayarak, "Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu büyük ve anlamlı mücadeleyi verenleri rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünde  tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz konsere katılmaya ve bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Karabağlar, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağlar'da 30 Ağustos Coşkusu Konserle Yaşanacak - Son Dakika

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