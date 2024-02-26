İzmir Kadın Kooperatifleri Festivali Karşıyaka\'da Başlıyor

İzmir'in farklı ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin katılacağı 1. İzmir Kadın Kooperatifleri Festivali, Karşıyaka'da gerçekleşecek. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1-3 Mart günleri arasında yapılacak festival, kent yaşamına renk katacak.
Karşıyaka Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) İzmir Koordinasyon Yürütme Kurulu işbirliği ile düzenlenen 1. İzmir Kadın Kooperatifleri Festivali, 1, 2 ve 3 Mart 2024 tarihlerinde Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Karşıyaka Belediyesi Bandosu, müzik dinletisi, dans gösterileri ve çeşitli atölyeler ile renklenecek festivalin açılış töreni 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Tören Karşıyaka Belediyesi Orkestrası ile Seda Öztürk konseri ve Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterileri ile taçlanacak.
KEDV Başkanı Şengül Akçar ve duayen ekonomi yazarı, gazeteci Meliha Okur'un da konuşmacı olarak katılacağı festivalde kooperatifler atölye çalışmaları yapacak. El emeği göz nuru ürünler ve birbirinden lezzetli tatlar, İzmirlilere sunulacak.
BÜYÜK BULUŞMA
İzmir'in dört bir yanından festivale katılacak 25 kadın kooperatifi; Pagos, Yelki, Ceska- Çeşme, Gaziemir, Yarımada, Bornova, Aliağa, Turna, Bayındır, Çiğli, Flamingo, Bayraklı, Buca, Usta, İz Yaşam, Kavacık, Ege'nin İncileri, Konak, Narlıdere, Bergama, Foça Damlayan, Urla, Gümüldür Gümöz Mandarin, Turuncu Eller ve Kızılçullu'dan oluşacak.
"TÜM İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ"
Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ela Hızlı, üç gün sürecek festival programının dolu dolu geçeceğini belirterek şunları kaydetti: "Festivalimizde alanında uzman konuşmacılarımız, vatandaşımızla bir araya gelecek. Ayrıca dans gösterileri, müzik dinletileri ve konserle eğlenceli vakit geçiren ziyaretçilerimize, katılımcı kadın kooperatiflerimiz atölyeler de düzenleyecek. Kadın emeğinin ve iş gücünün ekonomik göstergelere yansıyarak değer görmesi için bu tarz iş birlikleri büyük önem taşımakta. Toplumsal eşitliğe destek sağlayan kadın oluşumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde yarattıkları sinerjinin büyüyerek çoğalması için farklı festivaller düzenlemeye devam edeceğiz. Belediye olarak bu işe gönül koyduk. Kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız. Kadının emeği bu ülkenin temel gücüdür. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Kadın eli değerse her şey çok daha güzel olur. Tüm İzmir'i Karşıyaka'daki festivalimize bekliyoruz."
Son Dakika › Yerel › İzmir Kadın Kooperatifleri Festivali Karşıyaka'da Başlıyor - Son Dakika
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