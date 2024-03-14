İzmir Kınık\'ta Orman Yangını Sonrası 1 Milyon 651 Bin Fidan Dikildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, 8 ay önce çıkan ve bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını sonrası harekete geçen ekipler, bölgeyi 1 milyon 651 bin fidan ve 850 kilogram tohum ile ağaçlandırdı, yangının simsiyah izlerini sildi.
Kınık ilçesi Musacalı mevkiinde, 26 Temmuz 2023 tarihinde saman balya makinesinin yanmasıyla başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyümüş, havadan ve karadan yoğun mücadeleler sonrası yangın 1 gün sonra söndürülmüştü. Yangın sonucunda ise toplam bin 88 hektar orman alanı ve 96 hektar da orman dışı (ziraat) alan zarar görmüştü. Yangın sonrası harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışması başlattı. Olayın üzerinden bir yıl bile geçmeden 8 aylık bir sürede ekipler, yangının simsiyah izlerini adeta sildi. Ekipler, bölgeyi 1 milyon 651 bin fidan ve 850 kilogram tohum ile yeniden ağaçlandırdı.
Kınık'ı ziyaret eden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, buradaki çalışmalarla ilgili Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'tan bilgi aldı. Sahada çalışan teknik elaman ve orman işçileriyle de sohbet eden Derince, sembolik olarak yangın bölgesine en son fidanı da toprakla buluşturdu.
"5-6 yıl boyunca her sene bakımları ve koruması yapılacak"
Ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yanan orman alanlarının anayasal güvence altında olduğunu, bu alanların başka bir amaç için asla kullanılamayacağını belirtti. Derince, şöyle devam etti:
"Yangın söndürme çalışmalarının ardından, bölgede daha dumanlar tüterken planlamacı orman mühendisi arkadaşlarımız yanık sahada yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin yol haritasını çizdiler. Buranın ağaçlandırmasıyla ilgili planlarımızı programlarımızı hazırladık. Arazinin boşaltılması üretimi ve dikim için sahanın dozerlerle sürülmesinin ardından, bölgenin tamamı fidan dikimi için 10 Aralık 2023 tarihinde uygun hale getirildi. Şuan itibariyle alanın tamamı ağaçlandırılmış vaziyette. Sahaya; 1 milyon 300 bin 800 adet çam, 265 bin servi, 20 bin akasya, 7 bin 650 adet defne ve 57 bin 650 adet zakkum olmak üzere 1 milyon 651 bin adet fidan dikildi. Bunların yanında 850 kilo da kızılçam tohumu ektik. Dikim çalışmalarıyla buradaki işimiz bitmiyor. Bu fidanlar biyolojik bağımsızlıklarını kazanana kadar yaklaşık 5-6 yıl boyunca her sene bakımları ve koruması yapılacak. Tabi burada yangın bölgesinde etkilenmiş olan 4 köy var. Bu orman köylüsü vatandaşlarımızı ile hareket ederek, onları da işlendirerek çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz" dedi. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir Kınık'ta Orman Yangını Sonrası 1 Milyon 651 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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