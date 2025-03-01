İzmir Körfezi İçin Tarihi Yatırım: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. Fazı İncelendi - Son Dakika
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İzmir Körfezi İçin Tarihi Yatırım: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. Fazı İncelendi

İzmir Körfezi İçin Tarihi Yatırım: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi\'nin 4. Fazı İncelendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. faz inşaatını inceledi. Nisan sonunda açılması planlanan tesisin kapasitesi yüzde 36 artacak.

01.03.2025 09:53  Güncelleme: 10:01
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. fazın yapım çalışmalarını inceledi. Tesisi nisan ayının sonunda açmayı planladıklarını belirten Başkan Tugay, " Körfez'in temizlenmesi için kent tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Körfez temizlenene kadar durmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dört koldan çalışıyor. Göreve geldiği günden bu yana "Körfez ve altyapı yatırımları önceliğimiz" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin arıtma yükünü üstlenen Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde sona yaklaşılan 4. fazın imalat çalışmalarını yerinde inceledi. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Atilla Hakan Özel ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı İlknur Kesercioğlu mevcut durum ve yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Tugay'a sunum yaptı. Tesiste mekanik ve elektronik işlerin devam ettiği bildirildi.

Hedef Nisan sonu

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için tarihi yatırımlar yaptıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu yıl sadece Körfez temizliği ve altyapı için bütçemizden 9 milyar lira gibi bir kaynak ayırdık. 3 fazdan oluşan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. 4'üncü faz inşaatında ise yüzde 90 seviyesine geldik. Yeni ünitenin de hizmete alınmasıyla Türkiye'nin en büyük arıtma tesisine sahip kent unvanı yeniden İzmir'e ait olacak. Mart ayı sonunda tesiste test aşamasına geçeceğiz. Nisan ayı sonunda da tesisimizi açmayı planlıyoruz. Körfez'de kent tarihinin en büyük dip tarama çalışmasını başlattık. Kendi kaynaklarımızla yaptığımız bu çalışmalara devam edecek, Körfez tamamen temizlenene kadar durmayacağız" dedi.

Tesisin kapasitesi yüzde 36 artıyor

4. faz, Büyük Kanal Projesi kapsamında 3 faz olarak inşa edilen ve İzmir'e 2000 yılından beri kesintisiz hizmet veren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin orta ve uzun vadede kapasitesinin yetersiz kalmaması, bakım onarım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için inşa edildi. Yeni fazın devreye girmesi ile birlikte tesisin arıtma kapasitesi yüzde 36 oranında artarak günlük 605 bin metreküpten 820 bin 800 metreküpe çıkacak. Nisan ayında tamamlanacak 4. faz ile birlikte Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, alanında Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi unvanını kazanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Körfezi İçin Tarihi Yatırım: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. Fazı İncelendi - Son Dakika

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