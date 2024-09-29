İzmir Körfezi'nde Ölü Balık Krizi: Kirlilik Artıyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Ölü Balık Krizi: Kirlilik Artıyor

İzmir Körfezi\'nde Ölü Balık Krizi: Kirlilik Artıyor

İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle binlerce ölü balık kıyaya vururken, vatandaşlar kötü kokudan şikayetçi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ölü balıkları toplama çalışmalarına devam ediyor.

29.09.2024 14:47  Güncelleme: 14:54
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İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle felaketin boyutu gün geçtikçe artıyor. Karşıyaka ilçesinde binlerce ölü balık kıyaya vururken, su yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülendi. Diğer yandan, sahilde bulunan vatandaşlar ise pis koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

İzmir'de, 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, o günden bu yana kentteki balık ölümlerindeki artış devam ediyor. Bugün ise Karşıyaka İskelesi'nde denizin bir bölümünün rengi yeşile dönerken, binlerce ölü balık ise su yüzeyine çıkarak kıyaya vurdu. Deniz yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise hem açık denizde hem de kıyadan ölü balıkları toplama çalışması başlattı. Özellikle kıyıdan toplanan binlerce ölü balık siyah çöp poşetlerine konuldu ve sahil boyunca metrelerce poşetler dolusu ölü balık olduğu görüldü.

"Deniz kokusu alıyorum diyen yalan söyler"

Sıcak havanın da etkisiyle sahilde ağır bir ölü balık kokusu hakim olurken, bölgede bulunan vatandaşlar oluşan koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Eşiyle birlikte Uşak'tan İzmir'e geldiklerini belirten 24 yaşındaki Tuğçe Otçu, "Etraf çok pis ve balıklar da zaten deniz üzerinde ölmüş durumda. Kenarda da poşet içerisinde balıkla var. Deniz kokusu alıyorum diyen yalan söyler muhtemelen" dedi. Otçu, Uşak'a döndüğün ise arkadaşlarına, "Deniz pis olduğu için gidip de bir deniz havası alın diyemem" çağrısında bulunacağını belirtti.

"Yeri geliyor hiçbir şekilde çalışamıyoruz"

Balık ölümlerinden dolayı oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Murat Güler (27) ise, "Çok kötü bir koku var. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ben zaten sahil kenarında çalışıyorum, kokudan bayağı rahatsız oluyorum. Yeri geliyor hiçbir şekilde çalışamıyoruz. Bu denizden kaynaklı değil, pis atıklardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Allah'tan evim sahil şeridinde değil" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Körfezi'nde Ölü Balık Krizi: Kirlilik Artıyor - Son Dakika

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