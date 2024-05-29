İzmir Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Eylemi Yaptı - Son Dakika
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İzmir Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Eylemi Yaptı

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İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye önünde oturma eylemi yaparak belediye yönetimini protesto etti. Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, işten çıkarmaların devam edeceğini belirtti.

29.05.2024 11:17  Güncelleme: 11:37
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Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kameraman: KERİM UĞUR

(İZMİR) - 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Aydın Pehlivan'ın kazandığı İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye işçileri eylemlerine devam ediyor. İşten çıkarılan işçiler, sabah saatlerinde belediye önünde oturma eylemi yaparak belediyeyi protesto etti. Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, Menemen Belediyesi'nde işten çıkarmaların devam edeceğini ileri sürdü.

Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye önünde oturma eylemi yaparak belediye yönetimini protesto etti. Menemen Belediyesi'nde işten çıkarmalarla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Menemen Belediye Başkan Vekilliği yapan, o dönemki belediye başkanımız seçim üzeri, seçimi garantiye alabilmek için Menemen Belediyesi'nde bulunan bin 300 kişilik personel sayısını 5 bine çıkardı. 5 bine çıkarmasından dolayı İller Bankası'ndan gelen gelirle belediyenin durumu ortada. Bunun üzerine adam çıkarmaya gidildi. Ama  sonradan aldığı birçok personelin büyük bir kısmı çalışmayan, çok yüksek maaşlar alan bankamatik statüsündeki personeller. Tasarruf politikasına gitmek için de sahada bulunan, gerçekten emeğin içinde olan çalışan arkadaşlarımızdan bugün dün itibariyle 400 tane arkadaşımızın iş akdine son verdiler" dedi.

"Menemen halkı işçisine, emekçisine sahip çıksın"

Akay şunları söyledi:

Biz Belediye-İş Sendikası olarak bunu kabul etmediğimizi ve bununla ilgili yaşayabilecekleri gördüğümüz için aylardır, yıllardır belediye başkanının bu hataya düşmemesi ve Menemen Belediyesi'nin huzursuzluğa gitmemesi için defalarca ikaz etmemize rağmen ne yazık ki 400 arkadaşımızın bugün itibarıyla iş akdi tamamen son buldu. Ama bunun devamının geleceği, yapılan listelerin olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde bu çıkışlar devam edecek. Menemen Belediye başkanımız ve Menemen halkı şunu bilmelidir ki bu Menemen Belediyesi personel yapısı Menemen'de yaşayan, ikametgah eden halkın doğumundan ölümüne kadar hizmet eden arkadaşlarımız. Menemen halkı işçisine, emekçisine sahip çıksın."

İzmir Menemen Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Eylemi Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Eylemi Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Eylemi Yaptı - Son Dakika
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