İzmir Metro A.Ş., Üçyol Metro İstasyonu'ndaki Yürüyen Merdivenlerde Bakım Çalışması Başlattı - Son Dakika
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İzmir Metro A.Ş., Üçyol Metro İstasyonu'ndaki Yürüyen Merdivenlerde Bakım Çalışması Başlattı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş., iki hafta önce meydana gelen yürüyen merdiven kazasının ardından Üçyol Metro İstasyonu'nda arızalanan merdivenlerde bakım çalışması başlattı. Kazanın gerçekleştiği Konak Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerde hasar gören parça sıfırdan üretilerek montajına başlandı.

17.07.2024 12:31  Güncelleme: 12:42
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş., iki hafta önce meydana gelen yürüyen merdiven kazasının ardından Üçyol Metro İstasyonu'nda arızalanan merdivenlerde bakım çalışması başlattı.

İzir Büyükşehir Belediyesi, iki hafta önce Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazasının ardından soruşturma sürecine devam ederken, İzmir Metro A.Ş. de bünyesinde yer alan yürüyen merdivenlerde bakım çalışması başlattı. Bu kapsamda kazanın gerçekleştiği Konak Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerde hasar gören parça sıfırdan üretilerek montajına başlandı.

İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz"

"Üçyol İstasyonu'nda yaşanan yürüyen merdiven kazasından sonra bazı yürüyen merdivenlerimizi kapatarak kontrollerine başladık. Bu çalışma esnasında peronlarda yaşlı, engelli, bebek arabalı yolcularımızı asansörlere yönlendiriyoruz. Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla yaptığımız bu çalışmayı en kısa sürede sonlandırıp yürüyen merdivenlerimizi güvenli bir şekilde faaliyete almayı planlıyoruz. Kontrol ve bakım süreçleri tamamlanan merdivenlerimizi kademe kademe kullanıma açmaya başladık. Verdiğimiz bu sıkıntıdan dolayı yolcularımızdan özür diliyor, onların anlayışına sığınıyoruz."

Üçyol'da hasar gören parça yeniden üretilerek takılıyor

Üçyol İstasyonu'nda kazanın yaşandığı yürüyen merdivenin hizmete alınması için hasar gören parça yeniden üretilerek istasyona ulaştırıldı. Ertan Sayılkan, "Hasarın yaşandığı Üçyol İstasyonu'ndaki yürüyen merdivende diğer parçaların üretimi tamamlandı. Montajı yapılıyor. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım çalışmaları yakından ve hassasiyetle izliyoruz" dedi.

İzmir Metro A.Ş., Üçyol Metro İstasyonu\'ndaki Yürüyen Merdivenlerde Bakım Çalışması Başlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Metro A.Ş., Üçyol Metro İstasyonu'ndaki Yürüyen Merdivenlerde Bakım Çalışması Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Metro A.Ş., Üçyol Metro İstasyonu'ndaki Yürüyen Merdivenlerde Bakım Çalışması Başlattı - Son Dakika
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