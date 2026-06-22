Kablo Hırsızlığı Girişimi İzmir Metro'da Arızaya Neden Oldu - Son Dakika
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Kablo Hırsızlığı Girişimi İzmir Metro'da Arızaya Neden Oldu

22.06.2026 18:31  Güncelleme: 19:52
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İzmir Metro Bölge-Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemine yönelik kablo hırsızlığı girişimi nedeniyle seferler tek hattan kontrollü yapıldı, kısa süreli aksama yaşandı. Ekipler arızaya hızla müdahale etti.

(İZMİR) - İzmir Metro AŞ ekipleri Bölge–Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemine yönelik kablo hırsızlığı girişimi sonucu oluşan arızaya hızla müdahale etti. Seferler tek hat üzerinden kontrollü şekilde sürdürülürken ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem ulaşım hizmeti veren iştiraki İzmir Metro AŞ, sabah saatlerinde yaşanan arızaya hızla müdahale etti. Bölge ve Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemini besleyen kablolara yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle hatta arıza tespit edildi.

Olayın İzmir Metro Kontrol Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ekipler arızayı hızla giderdi. Çalışmalar süresince metro seferleri tek hat üzerinden gerçekleştirildi ve trenler güvenlik nedeniyle düşük hızda seyretti. Bölge–Evka 3 hattındaki seferlerde yaşanan aksama saat 11.00 itibarıyla sona erdi. İzmir Metro ekibi, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için sürece ilişkin raporlama çalışması başlattı.

İŞLETME DURMADI

İzmir Metro Sabit Tesisler Müdürü Tuncay Ateş, sabah saatlerinde gelen teknik arıza bildirimine ekiplerin anında müdahale ettiğini belirterek, yapılan kontrollerde hırsızlık girişiminin tespit edildiğini söyledi.

Ateş, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz ihbarın ardından hızla olay yerine ulaştı. Yapılan incelemelerde bir hırsızlık teşebbüsü olduğu belirlendi. Hemen organize olunarak gerekli malzemeler hazırlandı. İşletme bu süreçte hiç durmadı. Seferlerde yalnızca bazı gecikmeler yaşandı ancak hat çalışmaya devam etti. Anlık bildirimlerle ekiplerimiz atölyede hazır bekliyor ve telsiz ile telefon üzerinden sürekli iletişim halinde oluyor. Haberi alır almaz hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. Şu anda geçici bir müdahale yapılmış durumda ve hat güvenli şekilde işletime açıldı. Kalıcı çözüm için gece yapılacak çalışmalarla sorun tamamen giderilecek."

RAPORLAMA VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Olayla ilgili gerekli raporların hazırlanacağını ve kapsamlı değerlendirme sürecinin yürütüleceğini belirten Ateş, benzer durumlarla tekrar karşılaşılmaması için alınabilecek önlemlerin hızlı şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Ateş, "Raporlama sonucunda olayın kesin nedeni ortaya konulacak ve ardından sorumlular hakkında hukuki süreçler başlatılacak. İstasyonlarımız ve hatlarımız 24 saat kamera sistemiyle izleniyor. Ayrıca planlı bakım çalışmaları seferlerin ardından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Halkımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kablo Hırsızlığı Girişimi İzmir Metro'da Arızaya Neden Oldu - Son Dakika

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