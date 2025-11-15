İzmir Otogarı'ndaki Haksız İşgal Mahkeme Kararıyla Durduruldu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Otogarı'nı kullanım süresi 2023 yılında dolan İZOTAŞ'ın haksız işgali nedeniyle başlattığı "ecrimisil ve haciz" işlemleri mahkeme kararıyla durduruldu. Belediye, 348 milyon TL'yi aşan borç için hukuki mücadelenin süreceğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Otogarı'nı sözleşme süresi dolmasına rağmen işletmeye devam eden İZOTAŞ'a yönelik ecrimisil bedellerinin tahsili ve haciz işlemlerine karşı açılan davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İZOTAŞ'ın 2024 yılı başından bu yana otogarı "haksız işgalci" statüsüyle kullandığı, 327 milyon lira ecrimisil ve 21 milyon lira sözleşme kaynaklı olmak üzere toplam 348 milyon TL borcu bulunduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Otogarı'nın İZOTAŞ tarafından haksız işgali nedeniyle başlattığı 'ecrimisil bedellerinin tahsiline yönelik işlemler' hakkında bir mahkememizce yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

4,5 milyon hemşehrimizin hakkını korumak adına, yıllardır şehrin gündeminde olan bu kronik sorunun çözümü için yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini isteriz. Bununla birlikte bir kez daha hatırlatmak ve halkımızın dikkatini çekmek istediğimiz bazı noktalar bulunmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yani kamuya ait İzmir Otogarı'nı 1997'den bugüne dek işleten İZOTAŞ firmasının kullanım süresi 2023 yılında sona ermiştir. İşletmecinin kullanım süresinin uzatılmasına ilişkin talep ve davası ise kabul edilmemiştir. İZOTAŞ firması, 2024 yılı başından itibaren İzmir Otogarı'nı 'haksız işgalci' statüsü ile kullanmaktadır ve buradan gelir elde etmektedir.

İZOTAŞ firmasının ecrimisil nedeni ile belediyemize borcu 327 milyon TL'dir. Firmanın yine sözleşmeden kaynaklanan yaklaşık 21 milyon TL borcu için de icra işlemleri devam etmektedir.

Belediyemizin, İZOTAŞ firmasının İzmir Otogarı'ndaki haksız işgaline son verilmesi talebiyle hukuki girişimde bulunması konusunda bir mahkememizce tahliyeyi 'ihtiyati tedbir kararı' verilmiştir; bugün de İZOTAŞ firmasının haksız işgali ile Otogar'dan elde ettiği gelirlerin belediyemizce 6183 sayılı kanun kapsamında haczen el konulması bir başka mahkememizin yürütmenin durdurulması kararı ile durdurulmuştur.

Bugün yürütmenin durdurulması kararı veren/aynı mahkemenin bir başka dosyasında üç ay önce yine aynı işgalci İZOTAŞ firmasının aynı tip ecrimisile yönelik yürütmenin durdurulması talebi reddedilmişti ve istinaf talepleri de geri çevrilmişti. Aynı taraflar arasında, aynı konuda, aynı mahkemenin farklı iki kararının mevcudiyeti dikkate alınarak itirazlarımız yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tek amacı, şehrimizin ve belediyemizin hakkını savunmaktır, adı geçen şirketin işgalci tutumu, otogarı iyileştirmek için çalışma yapılmasına da engel oluşturmaktadır. Sabırla ve kararlılıkla, hukuka uygun olarak iş ve işlemler belediyemiz tarafından yürütülecek ve İzmir Otogarı süreç sonunda İzmirli hemşehrilerimizin taleplerine uygun şekilde düzenlenmiş olacaktır."