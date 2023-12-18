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İzmir Selçuk Gökçealan'da Yol Yapım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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İzmir Selçuk Gökçealan'da Yol Yapım Çalışmaları Başladı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Gökçealan'da, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 10 bin metrekarelik yol yapım çalışmaları başladı. Ayrıca, park ve yürüyüş yolu da yapılacak.

İzmir Selçuk Gökçealan\'da Yol Yapım Çalışmaları Başladı
18.12.2023 - 11:27,
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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Gökçealan'da, talep edilen yol yapım çalışmaları başladı. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedeflenen Gökçealan'da, 10 bin metrekare yol yapılması planlanıyor.

Selçuk Gökçealan'da sürdürülen alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in talimatıyla 10 bin metrekarelik alanda kilit parke döşeme çalışmaları başladı. Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, devam eden çalışmalar kapsamında, çocuklar için oyun grubunun da yer aldığı bir park yapacak. Park içerisinde ayrıca yürüyüş yolunun yer alması planlanırken, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, İzmir, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Selçuk Gökçealan'da Yol Yapım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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