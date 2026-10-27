İzmir Şoförler Odası İzmir Valiliğine üç haneli korsan ihbar hattı için dilekçe verdi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılık ihbarları için üç haneli özel bir telefon numarası tahsis edilmesi amacıyla İzmir Valiliğine resmi dilekçe verdiklerini açıkladı. Özkan, ayrıca korsan taşımacılığı ihbar ederek aracın yakalanmasını sağlayan yolculara uygulanabilecek cezaların karşılanması için oda bünyesinde bir destek havuzu oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Bir radyo yayınına katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılığa karşı yalnızca hukuki alanda mücadele yürütülmediğini, vatandaşları da sürecin bir parçası haline getirecek yeni çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Korsan taşımacılığın yalnızca taksi esnafının ekmeğini tehdit eden bir sorun olmadığını belirten başkan Erkan Özkan, denetimsiz yolcu taşımacılığının vatandaşların güvenliği, kamu düzeni ve kayıtlı ekonomi açısından da ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

Üç haneli korsan ihbar hattı

Canlı yayının en dikkat çekici açıklamalarından biri, İzmir Valiliğine yapılan resmi başvuru oldu. Korsan taşımacılık ihbarlarının mevcut sistemde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Erkan Özkan, vatandaşların daha kolay ihbarda bulunabilmesi için korsan taşımacılığa özel, üç haneli bir telefon numarası tahsis edilmesini talep ettiklerini söyledi. Cenaze hizmetleri ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılan kısa telefon numaralarını örnek gösteren Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelede de vatandaşların kolayca aklında tutabileceği özel bir ihbar hattına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bu amaçla İzmir Valiliğine resmi dilekçe verdiklerini belirten Erkan Özkan, başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde korsan taşımacılık ihbarlarının daha hızlı ve etkili biçimde ilgili birimlere ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Korsanı ihbar eden yolcuya destek havuzu

Erkan Özkan'ın açıkladığı ikinci önemli proje ise korsan taşımacılığı ihbar eden yolculara yönelik planlanan destek sistemi oldu. Mevcut mevzuatta korsan taşımacılık hizmetinden yararlanan yolculara da idari para cezası uygulanabildiğine dikkat çeken Erkan Özkan, bu durumun bazı vatandaşları ihbarda bulunmaktan çekindirebildiğini belirtti. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla oda bünyesinde bir destek havuzu oluşturmayı planladıklarını açıklayan Erkan Özkan, korsan taşımacılık yapan aracın yakalanmasını sağlayan yolculara uygulanabilecek idari para cezalarının, oluşturulacak havuzdan karşılanmasını hedeflediklerini ifade etti. Böylece korsan taşımacılığı ihbar etmek isteyen vatandaşların ceza endişesinin azaltılması ve denetimlere daha fazla katkı sağlamalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Söz konusu sistemin uygulanabilmesi için hukuki uygunluğun değerlendirilmesi, finansman modelinin oluşturulması ve yararlanma şartlarının belirlenmesi gerekecek. Destek havuzu, mevcut yasal cezaları ortadan kaldıran bir uygulama olmayacak.

Amaç vatandaşı cezalandırmak değil, korsanı bitirmek

Korsan taşımacılıkla mücadelenin yalnızca taksi esnafının sorunu olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Erkan Özkan, vatandaşların da bu konuda bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yasal olarak faaliyet gösteren taksilerin belirli kurallara, denetimlere ve mali yükümlülüklere tabi olduğunu hatırlatan Erkan Özkan, aynı şartları yerine getirmeden ticari yolcu taşımacılığı yapanların haksız rekabete yol açtığını ifade etti. Özkan, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının hedefinin, vatandaşları cezalarla karşı karşıya bırakmak değil, korsan taşımacılığı kaynağında önlemek ve güvenli ulaşımı yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti.