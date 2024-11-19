İzmir Taksicileri İçin Mülkiyet Tasarısı Endişesi - Son Dakika
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İzmir Taksicileri İçin Mülkiyet Tasarısı Endişesi

İzmir Taksicileri İçin Mülkiyet Tasarısı Endişesi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, mülkiyet konusundaki yasa tasarısının taksici esnafını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ankara'da yetkililerle görüşmeler yaparak esnafın haklarını koruma mücadelesine devam ediyor.

19.11.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, göreve geldiği kısa süre içinde taksici esnafının sorunlarını çözmek için yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Erkan Özkan, bu kez taksici esnafının mülkiyet konusundaki sorunlarını gündeme taşımak için tekrar Ankara'ya gitti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, geçtiğimiz günlerde İzmir milletvekillerine seslenerek korsan taşımacılıkla ilgili sert bir çıkış yapmış ve "korsanı ya bitireceğiz ya bitireceğiz" demişti. Özkan, korsan taşımacılığın taksici esnafının en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, bunun sadece oda olarak çözülemeyeceğini ifade etmişti. Ayrıca, "Kolluk kuvveti değiliz, ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkezi hükümet ve emniyet güçleriyle koordineli bir şekilde çalışarak bu sorunu eninde sonunda bitireceğiz," diyerek kararlılığını dile getirmişti.

Mülkiyet Tasarısı esnafı kaygılandırdı

Meclise sunulan ve tartışmalara neden olan mülkiyet konusundaki yasa tasarısı, taksici esnafını yakından ilgilendiriyor. Tasarıda, esnafın aleyhine olabilecek maddelerin yer aldığı yönündeki iddialar üzerine Başkan Erkan Özkan, bu konuyu görüşmek üzere Ankara'ya gitti. "Esnafımızın en büyük sorunu şu an mülkiyet tasarısı. Tasarının mevcut haliyle yasalaşması, taksici esnafının geleceğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, gerekirse yetkililerin kapısında sabahlayarak bu konuyu çözüme kavuşturacağız," diyen Erkan Özkan, esnafın haklarını savunmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

"Esnafım için kapılarında yatarım"

Başkan Erkan Özkan, yasa tasarısının esnafın lehine düzenlenmesi için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti. Ankara'da yetkililerle görüşmelere başlayan Erkan Özkan, tasarının revize edilerek taksici esnafının haklarının korunmasını sağlamak için çözüm odaklı öneriler sunduklarını söyledi. "Bu mesele sadece bir düzenleme değil, esnafın geleceği meselesidir. Esnafımın ekmeğiyle oynanmasına asla izin vermeyeceğim," diyen Erkan Özkan, mücadelelerinin süreceğini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Taksicileri İçin Mülkiyet Tasarısı Endişesi - Son Dakika

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