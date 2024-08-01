İzmir Tarım Teknoloji Merkezi liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH, hibe almaya hak kazandı

Yerel

Türkiye'den seçilen 5 konsorsiyum arasında tarım teknolojilerine odaklanan tek konsorsiyum olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH, 996 bin 300 Euro hibe almaya hak kazandı.

Yaşar Üniversitesinin de içinde yer aldığı, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH isimli konsorsiyum, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) kurulmasına destek vermek için açtığı çağrı kapsamında Türkiye'den seçilen 5 konsorsiyumdan biri oldu. Avrupa Birliği'nde 151 merkezden oluşan ADİM ağına, Yaşar Üniversitesi de katıldı.

Yaşar Üniversitesi, destek almaya hak kazanan 5 konsorsiyum içinde yer alan 52 kurumdan ve bunların arasındaki 13 üniversiteden birisi oldu. AgrInnovate EDIH konsorsiyumu, öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen ulusal seçim sürecinde 80'den fazla başvuru arasından son 17'ye kalarak AB başvurusuna hak kazandı. AB tarafından açılan çağrıya yapılan başvuru neticesinde de Türkiye'den fon almaya hak kazanan 5 ADİM'den biri oldu. Çağrı kapsamında hibe almaya hak kazanan ADİM'ler, 1 Ocak 2025tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak 48 ay boyunca çeşitli alanlarda dijitalleşmede dönüşüme öncülük etmek için faaliyetlerde bulunacak.

Dijital teknolojiyi kullanacak

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH konsorsiyumu, tarımda dijital teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla ulusal çapta faaliyet göstermek üzere bir araya geldi. Bu kapsamda, KOBİ'lere ve bu alanlardaki araştırmacılara destek verilerek tüm Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinde yapay zeka, nesnelerin interneti (IOT), blok zincir vb. ileri düzey dijital teknolojilerin bu sektörlere entegre edilmesi ve bu sayede verimliliği ve üretkenliği artırılması amaçlanıyor.

"Bu bir başlangıç"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, " Bu yazdığımız proje aslında başlıca olarak İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi (İTTM), Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Borsası üçlemesinde, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına kabul aldık. Kabul almak zordu. Çok gururluyuz. Yaklaşık 1 milyon Euro İTTM'ye hibe olarak geliyor. Çok güzel şeyler yapacağız, bu bir başlangıç. Bu proje İTTM'nin yazdığı ilk proje, arkası gelecek. Daha önceden Avrupa İnovasyon Topluluğu'nun Gıda kısmının üyesiyiz, Türkiye'deki tarım teknolojileri üzerine Çeşme'de çok güzel bir etkinlik yaptık. Avrupa fonlarını da kullanarak buraya teknoloji getiriyoruz, bilimsel araştırma yapıyoruz. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizde verdiğimiz eğitimle Türk tarımının yeni teknoloji ile birlikte sürdürülebilir tarım yapılması ve ekonomiye değer katmak için bir hedefimiz var. Gelecek tarım ve gıdada. Özellikle Ege Bölgesi'nde bu daha da önemli. Bizim yapmamız gereken genç ve dinamik nüfusu tarıma yönlendirmek. İşletmecileri, mühendisleri, teknologları ile teknoloji ile barışık, kaliteli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir tarımı öncelikle Ege Bölgesi'nden başlayarak tüm ülke geneline yaymak. Arkasından zaten gıda tedarik zinciri gelecektir." şeklinde konuştu.

Kimler yer alıyor?

İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH konsorsiyumunun ortakları arasında; İzmir Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Yaşar Üniversitesi, İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş., Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı yer alıyor. - İZMİR