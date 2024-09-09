İzmir'den Berlin'e Yapay Zeka Ziyareti - Son Dakika
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İzmir'den Berlin'e Yapay Zeka Ziyareti

İzmir\'den Berlin\'e Yapay Zeka Ziyareti

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyet, Berlin'e yapay zeka ve dijitalleşme konularında incelemeler yapmak üzere gitti. İki şehir arasındaki iş birliği potansiyeli ve yenilikçi çözümler ele alındı.

09.09.2024 09:30
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyet, "yapay zeka" ve "dijitalleşme" ile ilgili incelemeler yapmak üzere Berlin'e gitti. Yapay zeka alanında İzmir ile Berlin arasındaki iş birliği potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, T.C. Berlin Büyükelçiliği, Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi ve Berlin Teknoloji Merkezi'ne yapılan ziyaretlerde, ortak projeler, tecrübe ve knowhow değişimi, teknolojik ilerlemeleri destekleyecek stratejiler ve iş birliklerini güçlendirecek yenilikçi çözümler ele alındı.

Berlin ziyaretinin ilk gününde, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Meclis Üyesi Dr. Ferzan Yalkut, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu'nun katıldığı ziyarette, İzmir Ticaret Odası'nın çalışmaları ve devam eden projeleri ile İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Berlin'deki Yapay Zeka Araştırma Merkezleri ile yapılacak işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ikinci gününde Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi ZEKI'yi ziyaret eden İZTO heyetine, Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi ZEKI Yönetim Kurulu Başkanı ve Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Albayrak ev sahipliği yaptı. Ziyarete İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin de katıldı. Görüşme kapsamında, Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi'nin faaliyetleri ve Belntelli Otonom Mobilite projesi hakkında bilgiler paylaşılarak Otonom Mobilite filosunun kullandığı teknolojiler tanıtıldı.

Geliştirilecek ortak projeler görüşüldü

Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi ziyaretinde, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi arasında geliştirilebilecek projeler hakkında görüşüldü. Toplantıda araştırmacı değişimi, İzmir'de bir Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi'nin kurulması ile ilgili işbirliği yapılabilecek alanlar, Merkezin yapısı ve iş modeli konuları ele alındı.

BTC ile temaslar yoğunlaşacak

Temaslar çerçevesinde ayrıca Çin-Alman işbirliği kapsamında faaliyet gösteren Berlin Teknoloji Merkezi (BTC) ziyaret edilerek İş Geliştirme Müdürü Dr. Yang Liu ile görüşüldü. Görüşmede Merkez ile İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında yapılacak ortak projeler değerlendirildi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonunda BTC ile İZQ arasında çok sayıda ortak çalışma alanları olduğu dikkate alınarak işbirliği projelerinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı temasların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

Özgener: "Geleceği bugünden planlamalıyız"

Berlin ziyareti kapsamında yapılan ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Pek çok platformda ifade ettiğimiz gibi, İzmir'in Türkiye'nin teknoloji üssü olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "Dijitalleşme" ve "Yapay zeka" önümüzdeki yıllarda hayatımıza daha da çok girecek, iş yapma şekillerimizi tamamen değiştirecek kavramlar. Bu çerçevede İzmir'de bir Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi'nin kurulması fikrini çok önemsiyoruz. Berlin Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi'ne yaptığımız ziyarette bu konuyu detaylı bir şekilde görüşme imkanı bulduk. İşin uzmanlarından aldığımız bilgilerle çalışmalarımıza yön vermek ve kentimize, ülkemize katma değer sağlayacak somut adımlar atmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Geleceği, bugünden planlarsak hep birlikte kazanacağımıza inancımız tam" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'den Berlin'e Yapay Zeka Ziyareti - Son Dakika

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