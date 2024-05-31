İzmir Valiliğinden ormanlık alanlara giriş yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Valiliğinden ormanlık alanlara giriş yasağı

İzmir Valiliğinden ormanlık alanlara giriş yasağı

İzmir Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kent genelinde belirlenen 26 bölgedeki ormanlık alana girişleri yangın riski nedeniyle 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

31.05.2024 22:10  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kent genelinde belirlenen 26 bölgedeki ormanlık alana girişleri yangın riski nedeniyle 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, komisyon tarafından alınan kararlar sıralandı. Buna göre, ilçesi, köyü, mahallesi ve sınırları belirtilen 26 bölgedeki orman sahalarına yetkililerden başkasının girmesinin, bu ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 35. maddesine göre, ' Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit- Çatalçam, Karadere, Yamanlar- Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol Güzergahı, Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi merkez ormanları, Pınarcık ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası' mevkilerine giriş yasaklandı.

Açıklamanın devamında, "Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir" denildi.

Açıklamada, "Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri ve yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesebilecekleri" ifade edildi.

İş makinaları hazır bulundurulacak

Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracakları belirtildi.

Öte yandan Çiçekli ormanları içindeki İzmir İli Kent Ormanı'nın bu yasak kapsamında olmadığı aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Valiliği, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Valiliğinden ormanlık alanlara giriş yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Hulusi Akar mikrofonu açık unuttu: Burada konuşan nereden lan Hulusi Akar mikrofonu açık unuttu: Burada konuşan nereden lan?
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
19:21 Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 23:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Valiliğinden ormanlık alanlara giriş yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement