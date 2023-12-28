İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: Okullarda beslenme saati projesi uygulanmalıdır

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , okul aile birliklerinin temsilcilerini misafir ettiği toplantıda, "Okullar ticarethane değil eğitim yuvasıdır. Okullarda kesinlikle beslenme saati projesi uygulanmalıdır. Bu hizmeti sunmak için çabalıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okul aile birliklerinin temsilcilerini ve velileri, Dernekler Yerleşkesi'nde kahvaltı programında konuk etti. Başkan Hürriyet, gerçekleşen toplantıda okullarda devam eden Beslenme Saati Projesi ile ilgili bilgi verip velilerden destek istedi.

"SİZLERE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIK"

Başkan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Okul Aile Birliklerini önemsiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin daha da önem kazandığı bir dönemde sizlere ulaşmak için çok çabaladık. Kamu kurumu olmamıza rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü bizimle bir türlü bilgi paylaşmadı. Siyasi partiler ile bile paylaşılan bilgiler şu son 4 yıldır İzmit Belediyesi ile paylaşılmıyor.

"EĞİTİM YOLCULUĞUNDA KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYORSUNUZ"

Okul Aile Birlikleri olarak, eğitimdeki başarıya katkınız paha biçilemez. Her biriniz, çocuklarımızın eğitim yolculuğunda kritik bir rol üstleniyorsunuz. Çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi için gösterdiğiniz çaba, geleceğimiz üzerinde derin bir etkiye sahip. Bu zorlu zamanlarda, sizlerin bu özverili çabaları daha da anlamlı hale geliyor. Ben de bir anne olarak, bu süreçte karşılaştığımız zorlukları anlıyorum ve paylaşıyorum. Milletvekilliği ve belediye başkanlığım dönemlerimde, tüm çocukların eğitimi benim için öncelik haline geldi. Çocukların yüzündeki tebessümler bizim için mutluluk ve gurur kaynağı oluyor.

"AİLELERİMİZE DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Belediye Başkanı olduktan sonra ilk ele aldığımız konulardan birisi de eğitim oldu. Projelerimiz, özellikle de Beslenme Saati, çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak adına atılmış önemli adımlardır. Ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, bu projelerle ailelerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Sizleri bu projeden haberdar etmek istiyoruz. Yaklaşık iki sene önce her bir çocuğa bir öğün vermek için yola çıktık.

"YEMEK ALIMI YAPMAK YERİNE ÖZ KAYNAKLARIMIZ İLE ÜRETİYORUZ"

Beslenme Saati, sadece sağlıklı öğünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin ekonomik yükünü de hafifletiyor. Aşevimizde, öğrencilerimize yönelik özel olarak hazırlanan yemekler büyük bir özenle sunuluyor. Beslenme Saati projemiz, çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri adına önemli bir adım. Bu proje kapsamında, haftada üç gün, Aşevimizde 10.000 kişilik kapasiteyle, öğrencilere uygun yemekler hazırlanıyor.

"PROJEMİZ GEREKLİ DESTEĞİ GÖRMEDİ"

AFAD tarafından tescil edilmiş mutfaklardan bir tanesidir. Kendi aşçılarımız ve mühendislerimiz ile aşevi hizmeti veriyoruz. Artık dışarıdan yemek alımı yapmak yerine öz kaynaklarımız ile üretiyoruz. Aşevimize güvenerek okullara da yemek vermek istedik. 2 sene projemizi gerekli mercilere sunduk ama destek göremedik. Tamamen okul müdürlerinin insiyatifine bırakıldı. Okul müdürlerine de el altından baskı yapıldı. 2022'den bu yana, projemiz daha fazla okulda gerçekleşiyordu. Ama şimdi belli sebepler nedeniyle 2 ilkokulda devam etmek zorunda.

"BESLENME SAATİ PROJESİ UYGULANMALIDIR"

Hizmetlerimizi idarecilere anlatmakta zorlanıyoruz. ve bu okullarımızda 500'den fazla öğrencimize ulaştık. Bu sayede, ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyoruz. Bu projenin her okulda uygulanmasını istiyoruz. Her bir çocuğumuza bu hizmeti verebilecek imkanlara sahibiz. Okullar ticarethane değil eğitim yuvasıdır. Okullarda kesinlikle beslenme saati projesi uygulanmalıdır. Bu hizmeti sunmak için çabalıyoruz.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAYA ODAKLANIYORUZ"

Ayrıca; Çınar Çocuk Evi projemiz, 2021 ve 2023'te iki farklı bölgede açıldı. Yeşilova ve Tüysüzler'de. Bu merkezlerimizde, 300'den fazla çocuğa eğitim ve sosyal aktiviteler sunuyoruz, fırsat eşitliği sağlamaya odaklanıyoruz. ve tüm imkansızlıklara rağmen arttırmaya da çabalıyoruz. Tüysüzler Kreşini dönem ortasında açtığımız için şu aşamada başvuran herkesi kurumumuza kabul ediyoruz. Yeni sezondan itibaren kura ve gelir sistemini gözeteceğiz.

"İHTİYACI OLAN HERKESİ KURSLARIMIZA BEKLİYORUZ"

Çınar Akademi, ücretsiz profesyonel bir dershanedir. Çınar Akademi ile 2022-2023 eğitim döneminde 120, 2023-2024 döneminde ise 145 öğrenciye hizmet verdik. Bu eğitimlerle gençlerimizin üniversiteye hazırlanmalarına destek olduk. ve şimdi 2024-2025 öğrencilerimiz için sınavlarımız olacak. Daha ikinci senemiz olmasına rağmen markalaştık. Kapasitemizin çok üstüne başvuru alıyoruz. Mahallelerde de LGS kursları açıyoruz. İhtiyacı olan herkesi kurslarımıza bekliyoruz.

"14 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADIK"