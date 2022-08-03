İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: "Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba... - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: "Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba...

03.08.2022 13:51
İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: "Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba...

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, İzmit’te hizmet araçlarının satın alınmasını engelleyip Başiskele’de yetki verilmesini eleştirerek, “Allah’tan Başiskele’de Sayın Tutuş gibi bir meclis üyesi, grup başkanı yok da Başiskele halkının paraları artık kiralamalara gidip heba olmayacak” dedi.

İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Devrim Bal, İzmit'te hizmet araçlarının satın alınmasını engelleyip Başiskele'de yetki verilmesini eleştirerek, "Allah'tan Başiskele'de Sayın Tutuş gibi bir meclis üyesi, grup başkanı yok da Başiskele halkının paraları artık kiralamalara gidip heba olmayacak" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hizmet aracı satın alım talebi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedilirken Başiskele'de araç satın alınması için belediye başkanı yetki istedi. Karar tüm partili meclis üyelerinin oy birliği ile meclisten geçerken İzmit Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Devrim Bal Cumhur İttifakı'na seslendi.

"BAŞİSKELE HALKININ PARALARI ARTIK KİRALAMALARA GİDİP HEBA OLMAYACAK"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bal, "Anlaşılan o ki Sayın Tutuş Ak Partili vatandaşlarımızı da Ak Partili belediye başkanlarını da ikna edememiş. Allah'tan Başiskele'de Sayın Tutuş gibi bir meclis üyesi grup başkanları yok da Başiskele halkının paraları artık kiralamalara gidip heba olmayacak. Kocaeli'ye örnek olan İzmit Belediyesi'ne bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: 'Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: "Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba... - Son Dakika
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