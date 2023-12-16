İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evi\'ni Prof. Dr. Canan Dağdeviren\'e ithaf etti

İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evi'nin ikincisini Tüysüzler Mahallesi'nde hayata geçirdi. Çocukların modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlandığı Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, Türk kadınını yurtdışında en iyi şekilde temsil eden bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren adına ithaf edildi.

ÖĞRENCİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Ekolojik temelli, çocuğu odağına alan Reggio Emilia eğitim modelinin benimsendiği Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde 2018-2019 doğumlu çocuklara eğitim veriliyor. 'Her çocuk özeldir' ilkesi ile ilk Çınar Çocuk Evi'ni Yeşilova'da hizmet açan İzmit Belediyesi, Tüysüzler'deki Çınar Çocuk Evi'nde de çocuklara en iyi şekilde eğitim veriyor. 6 Kasım 'da eğitimlere başlayan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, öğrenci kayıtları devam ediyor.

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?