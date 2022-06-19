İzmit Belediyesi , ilçenin yaşlılarını ziyaret ederek özel günlerde yanlarında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile Halka İlişkiler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Alparslan Güllü , 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla 102 yaşındaki Hikmet Kemal Tüzün'ü ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi, İlçenin En Yaşlı Babası Olan Hikmet Kemal Tüzün'ün Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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