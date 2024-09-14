İzmit Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan Şoförden Özgür Özel\'e Şikayet

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KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nde 10 yılı aşkın süre çalışan ve verilen görevi yerine getirmediği gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarılan Muhammed Ali Karavar, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i yazdığı mektupla Özgür Özel'e şikayet etti. Karavar, mektubunu Özgür Özel'in korumalarına teslim etti.

2014 yılında İzmit Belediyesi'nde şoför olarak göreve başlayan Muhammed Ali Karavar, 10 yılı aşkın süre boyunca görevini sürdürdü. 31 Mart seçimlerinin ardından temizlik departmanına atanan Karavar'a çöp kamyonu kullanma görevi verildi. Çöp kamyonunu kullanma yetkinliğinin ve tecrübesinin olmadığını söylemesi üzerine Karavar, 3.5 ay verilen görevde çalıştıktan sonra, verilen görevi kabul etmediği gerekçesiyle 1 ay önce tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Çalışma sürecinde siyasi görüşü sebebiyle mobbinge maruz kaldığını söyleyen Karavar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i Özgür Özel'e şikayet etti. Dün Kocaeli'ye gelen Özgür Özel'e mektup yazarak ulaştıran Karavar, durumun çözüme kavuşmasını istiyor.

"Siyasi geçmişim nedeniyle aşırı siyasi tacize maruz kaldığımı hissettim"

İzmit Belediyesi'nde 2014 yılının mart ayında şoför olarak çalışmaya başladığını söyleyen Muhammed Ali Karavar, "11 yıl boyunca çeşitli araçlar kullandım, 8 yıl boyunca da yönetici taşımacılığı gibi küçük ve resmi araçlar kullandım. Ayrıca 9, 19 ve 29 kişilik minibüslerde çalıştım. 31 Mart seçimlerinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın yazılı emriyle temizlik departmanına atandım. Temizlik departmanına bu tür araçlarda deneyimim olmamasına söylememe rağmen çöp kamyonu kullanmama gerektiği söylendi. Gerekli becerilere sahip olmadığımı ve kazalara yol açabileceğini açıklayan yazılı bir açıklama yaptım. Ancak itirazlarım dikkate alınmadı ve siyasi geçmişim nedeniyle aşırı siyasi tacize maruz kaldığımı hissettim" diye konuştu.

"CHP lideri Özgür Özel'e mektup vermek istedim belediye personelleri beni geri çevirdi"

Baskı gördüğünü ve istihdamının haksız yere sonlandırıldığını söyleyen Karavar, "Yasal işlem başlattım ancak bu süreçte ailem ve ben hem maddi hem de manevi olarak acı çektik. Şikayetlerimizi özellikle CHP'den milletvekilleri de dahil olmak üzere çeşitli yetkililere ilettik. Ancak çözüme ulaşamadık. Bunun üzerine dün Kocaeli'ne gelen Özgür Özel' kendisine teslim etmek amacıyla bir mektup yazdım. Ancak etkinlik alanına girdiğimizde belediye personeli tarafından çevrildik ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın doğrudan emriyle başkana yaklaşmamıza izin verilmeyeceğini söylediler. Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'ya yaklaşmaya çalıştığımızda bile engellendik ve çıkan kargaşada bir güvenlik aracı yanlışlıkla bize çarptı. Buna rağmen nazik bir güvenlik görevlisi mektubumun doğrudan Özgür Özel'e ulaştırılacağına dair bana güvence verdi" şeklinde konuştu.

"Siyasi bağlılığım ve Fatma Kaplanı desteklemediğimden dolayı haksız muamele yaşadım"

Yaşadığım haksız muamelenin siyasi görüşünden kaynaklandığını dile getiren Karavar, "Fatma Kaplan'ı desteklemememden dolayı haksız muameleye maruz kaldım. Ailem ve ben, özellikle 3 yaşında bir çocuğumla, hem maddi hem de manevi olarak zorluklar yaşadık. Belediyeye 11 yıl hizmet verdikten sonra, hak ettiğim muamele bu değil. Özgür Özel'e bir kez daha sesleniyorum, kendisinden doğrudan haber almayı umuyorum ve bu haksızlık karşısında sessiz kalmayacağına güveniyorum. Belediye Başkanı Fatma Kaplan ile görüşüp beni tekrar göreve almaya ikna etmesini içtenlikle umuyorum" ifadelerini kullandı.

Karavar'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektup

"28.03.2014 yılında İzmit Belediyesinde şe başladım. Görevimi en iyi şekilde yapmak, evime helal rızık götürmek için bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. İşe başladığım günden bu yana taksi, minibüs gibi araçlarda görevlendirildim. Sırf siyasi görüşümden dolayı olduğunu düşündüğüm şekilde belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra çöp kamyonuna verildim. Bu işi yapamadığım, tecrübem bulunmadığını, kadromun bu görevde ilgisi olmadığını hem sözlü, hem yazılı yönetime bildirmeme rağmen iş akdim feshedildi. İşe devam ederken mobbing yetmezmiş gibi, çıkışım tazminatsız ve işsizlik maaşı bile olmayacak şekilde düzenlendi. Meydanlarda hiç kimsenin işiyle oynanmayacağına söz verdiğiniz halde işimden oldum. Ruh sağlığım bozuldu, eşim ve çocuğum ile mağdur edildim. Sizde bir aile babasısınız, çocuklarınız var, beni anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum. Bu haksızlığı ortadan kaldıracağınıza inanarak bu mektubu size yazıyorum. Bizlere yapılan bu haksızlığın karşısında sessiz kalmayıp, işimize iade edilmemizi sağlamanızı diliyoruz" dedi. - KOCAELİ