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İzmit Körfezi'nde 3 kilo ıstakoz oltaya takıldı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde 3 kilo ıstakoz oltaya takıldı

İzmit Körfezi'nde balık tutan amatör bir balıkçının oltasına 3 kilogram ağırlığında nadir bulunan bir ıstakoz takıldı. Balıkçılar, ıstakozu korumak için onu tekrar denize bıraktılar.

İzmit Körfezi\'nde 3 kilo ıstakoz oltaya takıldı
14.12.2023 - 22:55,
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İzmit Körfezi'nde oltaya 3 kilo ıstakoz takıldı: "Çok değerli"

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde oltaya takılan 3 kilogram ağırlığındaki ıstakoz yeniden denize bırakıldı. O anları kayda alan amatör balıkçı, "Değeri çok yüksek olan, nadir bulunan ıstakoz. Böyle nadir bulunan canlıyı korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Balık tutmak için Gölcük Değirmendere'ye giden amatör balıkçıların oltasına ıstakoz takıldı. 3 kilogram ağırlığındaki ıstakoz, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı. Balıkçılar tarafından kayda alınan o anlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında "İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz yeniden denize bırakıldı" notuyla paylaşıldı.

Açıklamalarda bulunan balıkçı, "Olta balıkçılığına gönül vermiş birkaç arkadaşımızla birlikte oltamıza ender rastlanan ıstakoz denk geldi. Böyle bir canlının Kocaeli'de neslinin bitmemesi hatta çoğalması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Istakozu yeniden suya iade edeceğiz" dedi.

Yakaladıkları ıstakozun nadir bulunan bir tür olduğunu ifade eden balıkçı, "Değeri çok yüksek olan, nadir bulunan ıstakoz. Böyle nadir bulunan canlıyı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz. Denizde yapılan temizliğin ardından İzmit'te mercan, karagöz, kırlangıç, pisi, kalkan görüldüğü üzere ıstakoz da denk geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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