İzmit\'te Hasan Doğan Gençlik Merkezi\'nde Çalışmalar Tamamlanıyor

Yerel

İzmit Yeşilova'da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan'ın adını taşıyan gençlik merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezinde çalışmalarına devam ediyor. 757 metrekareden oluşan ve gençlerin pek çok ihtiyacına cevap verecek gençlik merkezinin dış cephe prekast ve kompozit çalışması, iç cephe alçı ve saten sıvası, tamiratlar ve eksik kalan asma tavanlarla ıslak hacim kompakt kapı montajları, alçıpan asma tavan imalatları ve çevre imalatlarının kazıları ve dolguları yapıldı.

Projenin birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 derslik, öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor. - KOCAELİ