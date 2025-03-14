İzmit'te Mevlana Camisi'nde 120 Çocuğa İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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İzmit'te Mevlana Camisi'nde 120 Çocuğa İftar Programı Düzenlendi

İzmit\'te Mevlana Camisi\'nde 120 Çocuğa İftar Programı Düzenlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Mevlana Camisi'nde düzenlenen iftar programında 120 çocuk, büyüklerin yaptığı yemek servisiyle oruçlarını açtı. Programda çocuklara Ramazan kolileri de hediye edildi.

14.03.2025 23:49  Güncelleme: 23:54
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Mevlana Camisi'nde düzenlenen iftar programında 120 çocuk, yetişkinlerin yaptığı yemek servisiyle oruçlarını açtı.

Organizasyon, Tepeköy Mahallesi Dergah Sokak'ta bulunan Mevlana Camisi'nde düzenlendi. Mevlana Camisi Derneği üyelerince gerçekleştirilen programda, 120 çocuk büyüklerin yaptığı yemek servisiyle oruçlarını açtı. 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlikte, oruçlarını açan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Mahalle sakinlerinin desteğiyle yapılan programın ardından çocuklara Ramazan kolileri de hediye edildi.

"Eskiden camide çocuk cıvıltısı olurdu"

Mevlana Cami Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Togay, "Mahallemiz çocuklarına özel program düzenledik. Hazırladığımız Ramazan kolilerimiz de var. Koliler, çocuklarımızın beğeneceği ürünlerden oluşmaktadır" dedi.

Etkinliği, özellikle çocuklara camiyi sevdirmek için düzenlediklerine dikkat çeken Togay, "Malum teknoloji çağındayız. Çeşitli oyunlar var, çocuklar için zararları sosyal medya hesapları var. Çocuklarımızı bu zararları şeylerden uzak tutmamız lazım. Eskiden bizler teravih namazına geldiğimizde camide çocuk cıvıltısı olurdu. Son zamanlarda bunlardan çok mahrum kalmıştık. Tekrar canlandırmamız gerekiyor, geleneklerimizi gün yüzüne çıkartmamız gerekiyor. Bu konuda arkadaşlarla oturduk, düşündük. 'Çocuklarımız için ne yapabiliriz?' noktasında düşündük. Müştemilatlarımızı Kur'an kurslarına çevirelim dedik. Cami imamız Mahmut Sunar'da genç bir arkadaşımız. Kendisi bize öncülük etti. O bize öncülük etmese buralarda olamazdık. Müştemilatlarımızı düzenleyerek Kur'an kurslarına çevirdik. Bugün camimizin kapasitesi 200-250 kişilik. Kur'an kurslarımızda yaklaşık 85 öğrencimiz eğitim almaktadır" dedi.

"En yüksek puanı alan kardeşlerimize sürpriz hediyelerimiz olacak"

Kendilerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Mustafa Dursun'a da teşekkür eden Togay, "Müştemilatlarımızın projesi için kendilerine gittiğimizde bizlere kapılarını kapatmadılar. Bizi son harfimize kadar dikkatli dinlediler, gereken tüm desteği verdiler. Kendilerini buraya davet ettik. Sağ olsunlar çalışmalarımızı yerinde incelediler. Onların sayesinde ivme yakaladık ve şuan teravih namazına gelen genç kardeşlerimize hediyeler dağıtıyoruz. Puanlandırmalar, yoklamalar yapıyoruz. İnşallah Ramazan ayının sonunda en yüksek puanı alan kardeşlerimize sürpriz hediyelerimiz olacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit'te Mevlana Camisi'nde 120 Çocuğa İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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