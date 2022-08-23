İzmitliler Aşure Gününde Buluştu - Son Dakika
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İzmitliler Aşure Gününde Buluştu

23.08.2022 11:41
İzmitliler Aşure Gününde Buluştu

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliği ile ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenlendi.

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliği ile 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi.

İzmit Kent Konseyi ve Kocaeli Balkan Dernekleri Platformu iş birliğiyle İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesinde 'Aşure Günü' etkinliği düzenlendi. Programa katılan vatandaşlara aşure ikram edildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra etkinliğin ev sahibi İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Deva Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kentimizde faaliyet gösteren STK'ların temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şöyle konuştu:

"Aşure ayı birlik, beraberlik daha da önemlisi bereket ayıdır. Bu ayın öncelikle hepimizin ailesine, yuvasına, evine bereket getirsin. Rabbim böylesi aylarda hayırlar getirsin İnşallah. Birlik, beraberlik, dayanışmanın önce kentimizde sonra yurdumuzda hakim olmasını diliyorum. Böylesi zor günlerde bolluk ve berekete, dayanışma ve birliğe daha çok ihtiyacımız var. Kol kola kenetlenerek sorunları aşmaya ihtiyacımız var. İşte bu aylar birbirimizle yan yana olabildiğimiz, birbirimizin gözünün içine bakabildiğimiz, sorunları beraber aşabildiğimiz maneviyatı yüksek kıymetli aylar.

"DAYANIŞMAMIZ DAİM OLSUN"

Aşure kısmı tabii ki işin bahanesi. Aslında amaç bir araya gelebilmek, birbirimizi görebilmek. Bizde kentin dört bir yanında özellikle böylesi maneviyatı yüksek ayları değerlendirmeye çalışıyoruz. Kentlilik bilincini güçlendirmeye çalışıyoruz. Siyaset üstü bakarak herkesi nasıl bir araya getirebiliriz, herkesin nasıl kenetlenmesini sağlayabiliriz diye düşünerek hareket ediyoruz. Aslında bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen kent konseyi başkanımızdan, kent konseyi üyelerimizden, Balkan Dernekleri Platformu'nun çok kıymetli başkanlarından ve yöneticilerinden Allah razı olsun. Dayanışmamız daim olsun.

"GÜLÜMSE KAFE MARKASI DA GELDİ"

Biz sivil toplum örgütlerini, sivil düşüncenin gelişmesini çok önemsiyoruz. Balkan Dernekleri Yerleşkesi bu düşünceden ortaya çıktı. Katılımcılık anlayışı esas alınarak özellikle Balkan Derneklerini oluşturan platformla beraber sivil toplum örgütlerinin kullandığı bir alan burası. Burası bir örnek oldu. Burası öncelikle balkan derneklerinin ücretsiz kullanımında. Yerleşkemize yakın zaman önce Gülümse Kafe markamızın hizmetini de getirdik. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanlarımızın da sosyal tesis ihtiyacını gidermek için oluşturduğumuz bir alan.

"DERNEKLERİMİZİN GİDERLERİNİ AZALTABİLECEĞİMİZ İKİNCİ BİR YERLEŞKEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Şimdi yakın zamanda sadece Balkan dernekleri değil bütün STK'ların rahatlıkla ve yine aynı buradaki mantıkla kullanabileceği, daha önce Necati Gençoğlu Kültür Merkezi olarak hizmet veren ve uzun zamandır atıl kalan alanı Dernekler Yerleşkesi olarak düzenliyoruz. Çalışmamızın sonuna geldik. Yakın zamanda tanıtımını yapacağız ve kullanmaya başlayacağız. Bundan sonra bütün derneklerimiz ihtiyaç duyduğunda toplantı, eğitim, kongre gibi birçok etkinliğini burada yapabilecek. Derneklerimizin giderlerini azaltabileceğimiz ikinci bir yerleşkeyi yakında hayata geçireceğiz. Bu yerleşkeden diğer yerleşkemizin de müjdesini vermek istedim"

"AŞURE GÜNÜ SİZLERLE OLMAK İÇİN BİR BAHANE OLUŞTURDU BİZE"

Programda konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, "Dayanışmanın, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün yüzyıllardan bu yana Anadolu'da gelenek haline getirdiği aşure günü sizlerle olmak için bir bahane oluşturdu bize. Geçtiğimiz yıl bu aşure etkinliğimizi çarşı meydanında yapmıştık. Bu seferde birkaç ay önce hizmete soktuğumuz İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesinde sizlerle bir arada olmayı arzuladık. Bu önemli çağrımıza kulak verip katıldığınız için hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir araya gelmek, sizlerle birlikte olmak bu kentin en değerli işi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Kent Konseyi'nin en büyük arzusu kent halkıyla bir araya gelmek. Bugün sizlerle buluşmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Hüseyin Erol, Kent Konseyi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmitliler Aşure Gününde Buluştu - Son Dakika

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