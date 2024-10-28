İznik Belediye Başkanı Usta, Yunan Heyeti ile Turizm Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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İznik Belediye Başkanı Usta, Yunan Heyeti ile Turizm Görüşmesi Yaptı

İznik Belediye Başkanı Usta, Yunan Heyeti ile Turizm Görüşmesi Yaptı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yunanistan'dan gelen 105 kişilik heyetle İznik Belediyesi'nde bir araya gelerek, İznik'in turizm potansiyelini artırma amaçlı projeleri ve 2025'teki Hristiyanlık etkinliklerini görüştü.

28.10.2024 13:12  Güncelleme: 13:13
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İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yunanistan'dan gelen heyet ile İznik Belediyesi'nde bir araya geldi.

Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis, Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Spiridon Dukakis, Selanik Arkeoloji Müzesi temsilcisi Haris Tsugaris, Okul Müdürleri ve öğretmenlerinden oluşan 105 kişilik heyet İznik Belediyesi Konferans Salonunda Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya geldiler.

Başkan Usta, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "İznik'i turizmde hak ettiği yere getireceklerini söyledi. İnsanların artık ulusal ve uluslararası turizmde yeni yerler görmeyi ve öğrenmeyi önemsediğini anlatan Usta, "Tüm bunların yanı sıra İznik Turizmi açısından son derece önem arz eden ve ikili görüşmelerimizin devam ettiği, Hristiyanlığın 1700. yılı olan 2025 yılında Papa, Bartholomeos ve ilgili dini liderlerin ilçemizde gerçekleştireceği programlardır. Yürüttüğümüz bu önemli çalışmada ilk görüşmeyi geçtiğimiz aylarda İznik Belediyemizde Hristiyan aleminin Türkiye'deki ruhani liderleriyle gerçekleştirdik. Bu konuda devletimizin önderliğinde elimizden geleni yapacağımızı kendilerine iletmiş bulunuyoruz.Bu etkinlik İznik'in uluslar arası turizm hareketliliğine önemli derecede katkı sağlayacaktır. İlçemize gerçekleştirdikleri turistik ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerle ikili ilişkilerimizi güçlendirerek, yerli ve yabancı misafirleri İznik'e çekmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında heyet, İznik'in tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu. İznik'in uluslararası platformda tanıtımı açısından önem taşıyan bu gibi ziyaretlerin turizm hareketliliğine de katkı sağlayacağı vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik Belediye Başkanı Usta, Yunan Heyeti ile Turizm Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

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