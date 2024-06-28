Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam - Son Dakika
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Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam

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Gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye geneli için elektriğe yüzde 38 oranında zam yapılması sonrası bu kez de İzmirlileri üzecek bir haber geldi. İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla İzmir'de suya yüzde 45 zam geldi. Zam kararı ise 1 Temmuz'dan sonra geçerli olacak.

28.06.2024 18:14  Güncelleme: 19:04
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İzmir'de İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç'ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı.

İZSU Genel Kurulu Su ve Atık Su Bedellerine Yüzde 45 Zam Kararı Aldı

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 45 ZAM GELDİ

Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi. Diğer taraftan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçmişti.

İZSU Genel Kurulu Su ve Atık Su Bedellerine Yüzde 45 Zam Kararı Aldı

ELEKTRİĞE YÜZDE 38 ZAM

Gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir\'de suya rekor zam
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • muzaffer doğan: Ne diyorlardı herşey çok güzel olacak:))) 86 30 Yanıtla
    mustafa sagdic: ne diyorlardi hedef 2023 ?? 59 21 yavuz d: nasilsa izmiri kaybetme korkusu yok :) 51 10 Çağdaş Sümer: ülke yönetimi ayrı belediye yönetimi ayrı 36 8
  • Deniz Gürbüz: şimdi CHP yaptı derler zamları gelirler akp liler 26 49 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Angut kim yaptı ya 53 9 ZAFER YILDIZ: anguttt kim yaptı:-)) 19 3
  • Poyraz Mehmet: enflasyon son sürat düşüyor maşallah maşallah 53 11 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Enflasyon dusuyor ucuyoruz. Dogalgazinda eli kulaginda 39 10 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: Sabah gri listeden çıkınca herşeye zam gelir dedik elektrik su sonra ekmek doğalgaz ve diğerleri ülke hiç değişmedi 2 gün önce mazot benzin bi zam ışığı sonra diğerleri ardı arkasına kovalasın ve emekliye işçiye zam ertesi gün fazlası ile geri al ülkede geri aldığınız tek şey verdiğiniz. 32 9 Yanıtla
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