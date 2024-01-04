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Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Adıvar İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Öğrencilere trafik güvenliği konusunda temel bilgiler anlatıldı.

Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
04.01.2024 - 23:44,
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Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

MUŞ - Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Adıvar İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik güvenliği konusunda temel bilgiler veren jandarma ekipleri; trafiğin tanımı ve emniyet kemeri kullanımının önemi, yolun karşısına geçme kuralları, yaya kaldırımlarının önemi, trafik işaretleri ve anlamları, araçlara binme ve inme kuralları ile araç içerisinde yolcuların uyması gereken kuralları anlattı.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Daş, öğrencilere sinevizyon gösterisi ile trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konuları tek tek anlattı.

Dağıtılan boyama kitabını alan öğrenciler, bindikleri trafik arabasında siren çalıp anons yaptılar. Öğrencilerin trafik aracından 'sizleri çok seviyoruz' diye anons yapmasıyla etkinlik son buldu.

Kaynak: İHA
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