Jandarma Genel Komutanı Manisa'ya Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Manisa'ya Ziyarette Bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve diğer yetkililerle birlikte Manisa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan heyet, Manisa'da yapılan güvenlik ve asayiş faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından tarihi Kurşunlu Han'ı ziyaret eden Orgeneral Çetin, yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Vali Ünlü, heyete teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

19.07.2024 14:39
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Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Manisa'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile birlikte Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Vali Ünlü tarafından valilik önünde karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçildi. Ziyarette Manisa'nın huzur ve güvenliği için jandarma teşkilatının yaptığı başarılı çalışmalar ve Manisa'da yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Jandarma teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her zaman işimizin kölesi, halkımızın hizmetkarıyız" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik ziyareti sonrasında Vali Enver Ünlü ve beraberindeki heyet ile birlikte II. Beyazıt'ın eşi Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan ve 520 yıllık geçmişe sahip tarihi Kurşunlu Han'ı ziyaret etti. Kurşunlu Han'da bulunan geleneksel el sanatları atölyelerini gezerek kurslarda yapılan ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi alan Orgeneral Çetin, "Böylesine tarihi bir mekanda, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Burada yapılan çalışmaların ne kadar değerli olduğunu görmek bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Vali Enver Ünlü, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki ziyaretleri sebebiyle heyete teşekkür ederek, Manisa'da onları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orgeneral Arif Çetin de Manisa'da bulunmaktan ve yapılan çalışmaları yerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, misafirperverliklerinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Genel Komutanı Manisa'ya Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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