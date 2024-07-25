Jandarma Personeli Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı - Son Dakika
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Yerel

Jandarma Personeli Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Jandarma Personeli Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı

Yaz aylarında kan bağışı faaliyetlerinin azalması sebebiyle Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma personeli katıldı. Jandarma personelinin bu örnek davranışı, toplumun kan bağışı konusundaki duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Kampanyaya katılan jandarma personeli, Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşların acil kan ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamayı hedefledi. Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü yetkilileri, jandarma personelinin göstermiş olduğu duyarlılığın herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade edip kan bağışının önemine vurgu yaparak, düzenlenen bu tür kampanyaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

25.07.2024 11:49
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Yaz aylarında kan bağışı faaliyetlerinin azalması sebebiyle vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma personeli katıldı.

Yaz aylarında kan bağışı oranlarının düşmesi, sağlık kuruluşlarını zor durumda bırakırken, jandarma personelinin bu örnek davranışı, toplumun kan bağışı konusundaki duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Kampanyaya katılan jandarma personeli, Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşların acil kan ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamayı hedefledi.

Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında kan bağışının azaldığı bu dönemde jandarma personelinin göstermiş olduğu duyarlılığın herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade edip kan bağışının önemine vurgu yaparak, düzenlenen bu tür kampanyaların devam etmesi gerektiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Kızılay, Aydın, İnsan Hakları, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma Personeli Kan Bağışı Kampanyasına Katıldı - Son Dakika

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