Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika
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Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit oldu

08.03.2023 00:42

Kahramanmaraş'ta Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit oldu.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havaalanı'nda helikopteri yönlendirirken helikopterin kanadı çarpması sonucu şehit oldu. Şehit albayın naaşı Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN SOYLU: BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM MESAİ ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında yaptığı açıklamasında "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"NAAŞI ANKARA'YA UĞURLANACAK"

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara'ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası, havaalanına sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika

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