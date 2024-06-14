Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü

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Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven ve beraberindekiler, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette halkın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine başarı belgelerini takdim etti. Topsakaloğlu, "Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Diğer yandan Kaymakam Topsakaloğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Topsakaloğlu, mesajında; "Milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet veren, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu temel kurumlarımızdan olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma Teşkilatı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köşesinde halkımızla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatı, 'önce insan' diyerek ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir" ifadelerini kullandı. - MERSİN