Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven ve beraberindekiler, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

14.06.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven ve beraberindekiler, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette halkın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine başarı belgelerini takdim etti. Topsakaloğlu, "Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Diğer yandan Kaymakam Topsakaloğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Topsakaloğlu, mesajında; "Milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet veren, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu temel kurumlarımızdan olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 185. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma Teşkilatı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köşesinde halkımızla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatı, 'önce insan' diyerek ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tuncay TOPSAKALOĞLU, Jandarma, Bozyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:50. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement