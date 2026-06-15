Jandarma\'nın 187. yılı Kütahya\'da kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda kapsamlı bir kutlama programı düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, il protokolü, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.

Programda Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık köklü geçmişi, Türkiye'nin iç güvenlik sistemindeki rolü ve Kütahya özelinde yürütülen asayiş faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, jandarmanın hem kırsal hem de kentsel alanda yürüttüğü güvenlik hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

"Faillerin hızlı şekilde tespit edilmesi bizim önceliğimizdir"

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, il genelinde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların düzenli ve sistemli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Vali Işın, her ay geniş katılımlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantılara yalnızca emniyet ve jandarma birimlerinin değil, aynı zamanda Garnizon Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı gibi kurumların da dahil olduğunu ifade etti. Bu sayede güvenlik politikalarının çok yönlü ve koordineli bir şekilde ele alındığını vurguladı.

İlin günlük güvenlik durumunun sürekli takip edildiğini ifade eden Işın, "Günbegün Kütahya'nın güvenlik durumunu değerlendiriyoruz. Olaylara anında müdahale edilmesi ve faillerin hızlı şekilde tespit edilmesi bizim önceliğimizdir" dedi.

"Bir ilde güvenlik yoksa hiçbir şey yoktur" ifadesini yineleyen Vali Işın, asayişin bozulmasının ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatı doğrudan etkilediğini belirtti. Bu nedenle güvenlik hizmetlerinin kamu yönetiminin en temel unsuru olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın Türkiye'nin en huzurlu illerinden biri olduğunu ifade eden Işın, 571 bin nüfuslu il genelinde 546 köyde emniyet ve jandarma teşkilatının kesintisiz görev yaptığını söyledi. Meydana gelen olayların büyük bölümünün kısa sürede aydınlatıldığını ve suçluların adalete teslim edildiğini kaydetti.

Vali Işın, güvenlik hizmetlerinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, vatandaşların yapılan tüm çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. "Şeffaf bir toplumda yaşıyoruz, gizli kapaklı hiçbir şey yok" diyen Işın, kamu kurumlarının hesap verebilirlik ilkesine göre hareket ettiğini vurguladı.

Vatandaşın kamu kurumları üzerindeki denetim rolüne dikkat çeken Işın, "En büyük müfettişimiz halkımızdır" diyerek, halkın memnuniyetinin tüm kamu hizmetlerinin temel ölçütü olduğunu söyledi.

Devleti temsil eden tüm personelin yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirten Işın, hiçbir kamu görevlisinin devlet vakarına zarar verecek davranışlarda bulunamayacağını ifade etti. Jandarma ve emniyet personelinin vatandaşla iç içe çalıştığını belirten Vali Işın, hukuk devleti ilkelerinin titizlikle uygulandığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle anan Vali Işın, jandarma teşkilatının fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirterek tüm personele teşekkür etti.

"Milletimizin bize duyduğu güveni korumak ve daha da güçlendirmek en temel görevimizdir"

Törende konuşan Kütahya İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü güvenlik kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Kültür, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenini kazandığını belirterek, jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin devamı için kesintisiz görev yaptığını ifade etti.

Jandarma personelinin bu sorumluluğun bilincinde olduğunu vurgulayan Albay Vedat Kültür, "Milletimizin bize duyduğu güveni korumak ve daha da güçlendirmek en temel görevimizdir" dedi.

Jandarmanın görev anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür, teşkilatın tüm faaliyetlerini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürüttüğünü, kanun ve nizamların her zaman rehber alındığını ifade etti. Vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygının temel prensip olduğunu vurgulayan Kültür, her türlü çalışmanın bu hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Kültür, jandarmanın yalnızca bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda halkla bütünleşmiş bir kurum olduğunu belirterek, kırsaldan merkeze kadar her noktada vatandaşla iç içe görev yapıldığını ifade etti. Kültür, teşkilatın modern teknoloji ve gelişmiş imkanlardan yararlanarak görevlerini daha etkin hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere minnet ve şükran duyduklarını belirten Kültür, jandarma personeli ve ailelerine de sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu.

Programda ayrıca jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizatlar ile jandarma tarihini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. - KÜTAHYA