Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Çanakkale'de Kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Çanakkale'de Kutlandı

Jandarma\'nın 187. Yıl Dönümü Çanakkale\'de Kutlandı
14.06.2026 11:30
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Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, törende yaptığı konuşmada jandarmanın millete hizmet ve güvenliğe olan bağlılığını vurguladı.

Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Jandarmanın kuruluş tarihçesinin okunduğu törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca canı pahasına her türlü zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele eden Jandarma Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatı'nın ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatı'nın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 187 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım" dedi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çakır, Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

"Kanun ordumuz Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Toraman mesajında, "Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne üstün görev anlayışı, fedakarlığı ve disipliniyle devletimizin en köklü kurumlarından biri olarak görev yapmaktadır. Gece gündüz demeden vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan kahraman jandarma personelimize teşekkür ediyor; görevleri uğruna şehit olan aziz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Kanun ordumuz Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Çanakkale'de Kutlandı - Son Dakika

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