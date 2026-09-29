Jandarmadan 3 farklı okulda öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarmadan 3 farklı okulda öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarmadan 3 farklı okulda öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim-öğretim ortamının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla 3 farklı okulda öğrenci, öğretmen ve güvenlik personeline yönelik seminer düzenledi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim-öğretim ortamının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla 3 farklı okulda öğrenci, öğretmen ve güvenlik personeline yönelik seminer düzenledi.

Çay İlçe Jandarma Komutanlığı, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılması" projesi çerçevesinde sahadaki bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje çerçevesinde Akkonak Şehit Gökhan Şengül Ortaokulu, Akkonak Cumhuriyet Şehit Uğur Gencelli İlkokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, görev yapan öğretmenler ve güvenlik personeli bilgilendirildi.

Seminer programında okul içi ve çevresinde yaşanabilecek asayiş olaylarının önlenmesinden, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde satışı ile kullanımının engellenmesine kadar pek çok hayati konu masaya yatırıldı. Okulla ilişiği bulunmayan ve eğitim öğretim güvenliğini riske atan şahısların takibi konusunda izlenecek adımların anlatıldığı eğitimlerde, çocukların sağlığını tehdit eden maddelerin satışının önlenmesine dikkat çekildi.

Ekipler ayrıca metruk binalar, internet ve oyun salonları, kafe ile kahvehane gibi umuma açık yerlerde oluşabilecek risklere karşı alınacak tedbirleri paylaştı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuGüvenlikJandarmaAfyonYerelÇaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
11:59
Türk futbolunda ortalık yangın yeri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:11:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Jandarmadan 3 farklı okulda öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei