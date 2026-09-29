Jandarmadan 3 farklı okulda öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim-öğretim ortamının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla 3 farklı okulda öğrenci, öğretmen ve güvenlik personeline yönelik seminer düzenledi.

Çay İlçe Jandarma Komutanlığı, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılması" projesi çerçevesinde sahadaki bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje çerçevesinde Akkonak Şehit Gökhan Şengül Ortaokulu, Akkonak Cumhuriyet Şehit Uğur Gencelli İlkokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, görev yapan öğretmenler ve güvenlik personeli bilgilendirildi.

Seminer programında okul içi ve çevresinde yaşanabilecek asayiş olaylarının önlenmesinden, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde satışı ile kullanımının engellenmesine kadar pek çok hayati konu masaya yatırıldı. Okulla ilişiği bulunmayan ve eğitim öğretim güvenliğini riske atan şahısların takibi konusunda izlenecek adımların anlatıldığı eğitimlerde, çocukların sağlığını tehdit eden maddelerin satışının önlenmesine dikkat çekildi.

Ekipler ayrıca metruk binalar, internet ve oyun salonları, kafe ile kahvehane gibi umuma açık yerlerde oluşabilecek risklere karşı alınacak tedbirleri paylaştı.