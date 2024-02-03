Jandarmadan pankartlı KADES bilgilendirmesi
AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması hakkında kırsalda yaşayan kadınlara bu kez dev pankart açarak bilgilendirmede bulundu.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışmalarına sürdüren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılında kurulan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri'ni 2020'de aldıkları bir kararla ilçe düzeyine genişleterek Türkiye genelindeki milyonlarca kadına ulaşmayı başardı. Milyonlarca kadın tarafından kullanılmaya başlanan uygulama ile ilgili köy köy dolaşarak kırsalda yaşayanlara yönelik tanıtım çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri bu kez Kuyucak ilçesine bağlı Kırsal Kurtuluş Mahallesinde çalışmalarını sürdürdü.
"Dev pankart açtılar"
Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin katılımıyla Kuyucak Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Amiri Erol Taş, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerinin desteğiyle mahalledeki semt pazarı ve kahvehanelerdeki vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara KADES uygulaması, erkeklere de 'Kadına El Kalkamaz' konularında bilgilendirme yapıldı. 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla 15 metre uzunluğundaki dev pankart açılarak, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yetişkinlere broşür dağıtımı yapılırken çocuklara da bayrak ve boyama kitabı hediye edildi.
Kadınlar bir tuşla emniyet güçlerine ulaşacak
Etkinlikle ilgili yapılan bilgilendirmede, " İçişleri Bakanlığı'nca akıllı telefonlara kolayca indirilebilen, şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamanın kırsalda yaşayan tüm kadınlara tanıtımı hedefleniyor. Ekipler, ziyaret ettikleri köylerde kadınlara herhangi bir saldırı veya şiddet halinde yapmaları gerekenleri anlatıyor, broşür dağıtarak bilgilendirmede bulunuyor" denildi.
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