Japon Heyet Nevşehir'de Ekonomi ve Turizm İşbirliği İçin İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Japon Heyet Nevşehir'de Ekonomi ve Turizm İşbirliği İçin İncelemelerde Bulundu

Japon Heyet Nevşehir\'de Ekonomi ve Turizm İşbirliği İçin İncelemelerde Bulundu

Japonya'nın Okinawa Bölgesi'nden 35 kişilik bir heyet, Nevşehir'e gelerek ekonomi ve turizm alanında incelemelerde bulundu. Yapılan ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

20.02.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da turizm, ticaret, tanıtım ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan bir heyet; hem gezi ve incelemelerde bulunmak hem de ileriye dönük işbirliği yapmak amacıyla Nevşehir'e geldi.

Japonya'nın Okinawa Bölgesi'nden Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarından oluşan 35 kişilik heyet ekonomi araştırma turunun bir parçası olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Arı'nın makamında ağırladığı Japon Heyete Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerince sunum yapıldı. Ziyarette; Belediye Başkanı Rasim Arı heyete, Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir hakkında genel bilgiler vererek sohbet etti. Yatırımcı Japon heyet Nevşehir'in turizm potansiyelini yerinde ve gelişmiş olarak değerlendirirken genel amacın hem yatırım yapmak hem de Japon turist sayısını artırmak olduğu öğrenildi. Japonya'nın en güneyinde bulunan Okinawa adası gelişen bir turizm bölgesi olarak değerlendirilirken, ziyaretin Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkileri, işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik iyi bir adım olduğu bildirildi.

Ziyaret sonrasında toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirilirken misafir heyet daha sonra Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi'ne teknik gezi gerçekleştirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Japonya, Turizm, Yerel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japon Heyet Nevşehir'de Ekonomi ve Turizm İşbirliği İçin İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Japon Heyet Nevşehir'de Ekonomi ve Turizm İşbirliği İçin İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.