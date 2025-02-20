Japon Heyet Nevşehir\'de Ekonomi ve Turizm İşbirliği İçin İncelemelerde Bulundu

Yerel

Japonya'da turizm, ticaret, tanıtım ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan bir heyet; hem gezi ve incelemelerde bulunmak hem de ileriye dönük işbirliği yapmak amacıyla Nevşehir'e geldi.

Japonya'nın Okinawa Bölgesi'nden Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarından oluşan 35 kişilik heyet ekonomi araştırma turunun bir parçası olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Arı'nın makamında ağırladığı Japon Heyete Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerince sunum yapıldı. Ziyarette; Belediye Başkanı Rasim Arı heyete, Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir hakkında genel bilgiler vererek sohbet etti. Yatırımcı Japon heyet Nevşehir'in turizm potansiyelini yerinde ve gelişmiş olarak değerlendirirken genel amacın hem yatırım yapmak hem de Japon turist sayısını artırmak olduğu öğrenildi. Japonya'nın en güneyinde bulunan Okinawa adası gelişen bir turizm bölgesi olarak değerlendirilirken, ziyaretin Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkileri, işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik iyi bir adım olduğu bildirildi.

Ziyaret sonrasında toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirilirken misafir heyet daha sonra Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi'ne teknik gezi gerçekleştirdi. - NEVŞEHİR