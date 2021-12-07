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Japon milyarder uzaya gidiyor - Son Dakika

Japon milyarder uzaya gidiyor

07.12.2021 12:50
Japon milyarder uzaya gidiyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa, yarın Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, yarın Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Maezawa, asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Boykonur Uzay Üssü'nden yola çıkacak.

Elon Musk ve Jeff Bezoss'un girişimleri ile dünya kamuoyunda önemli bir yer tutan uzay turizminde yarın bir ilk daha gerçekleştirilecek. Japonya'nın en zengin 30. insanı olarak bilinen Yusaku Muaazewa, Federal Uzay Kurumu'na ait olan Soyuz MS-20 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Kazakistan Baykonour Uzay Üssün'nden Türkiye saati ile 10.38'de fırlatılacak olan Soyuz-2.1a roketinde Maezawa'nın yanında asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksndr Misurkin de olacak. Ekibin ISS'de 12 gün kaldıktan sonra 20 Aralık 16: 41'de ise Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Maezawa'nın yoğun programı

Maezawa daha önce yaptığı konuşmalarında, ISS'e gittiğinde yapmak istediklerinden bahsetmişti. İlk sırada ise bir çocuğun isteği üzerine ISS'den dünyaya hava getirmek geliyor. Maezawa hava getirmenin dışında yörüngede kağıt uçak uçurmayı, havaya sabun köpüğü üflemeyi, yıldırım ve meteor yağmurlarına şahit olup kayıt altına almayı ve spor yapmayı istediğini belirtmişti. - TOKYO

Uluslararası Uzay İstasyonu, Kazakistan, Japon, Uzay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japon milyarder uzaya gidiyor - Son Dakika


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