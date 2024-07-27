Japon Turist İstanbul'da Japon Mutfağına Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika
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Japon Turist İstanbul'da Japon Mutfağına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye turist olarak gelen Kohey Muragana, Türkiye'yi çok sevmesi nedeniyle İstanbul'un Ümraniye İlçesine yerleşti. Muragana, Japon mutfağının eksikliğini fark ederek Ümraniye'de 'TOKYOYA' isimli bir kafe açtı. Türkiye'yi çok seven Muragana, Türkiye ile Japonya'nın kardeş olduğunu belirtiyor ve hastalıklarında kelle paça içmeyi tercih ediyor. Ayrıca, depremzedelere destek olmak için Kahramanmaraş'a gittiğini söylüyor.

27.07.2024 11:32
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Yaklaşık 10 yıl önce turist olarak Türkiye'ye gelen Kohey Muragana, Türkiye'yi çok sevmesi nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'un Ümraniye İlçesine yerleşti. İstanbul'da Japon mutfağının eksikliğini fark eden Muragana, Ümraniye'de Japon yemekleri yaptığı 'TOKYOYA' isimli bir de kafe açtı.

Yaklaşık 10 yıl önce turist olarak Türkiye'ye gelen Kohey Muragana, Türkiye'yi çok sevmesi nedeniyle eşiyle birlikte Ümraniye'ye taşındı. İki çocuk babası Kohey Muragana, Ümraniye'ye yerleşmesinin ardından 2 ay önce Japon mutfağının Türkiye'ye tanıtmak amacıyla ve Türkiye'ye geldikten sonra özellikle İstanbul'da Japon mutfağının eksikliğini fark etmesi nedeniyle Japon yemekleri yaptığı 'TOKYOYA' isimli kafe açtı. Kısa zamanda Ümraniye esnafının sevgisini kazanan Kohey, Ümraniye esnafı tarafından Koray olarak biliniyor ve çağrılıyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Japonya ile Türkiye'nin kardeş olduğunu belirten Kohey Muragana, hasta olduğunda hastaneye gitmeyi ve ilaç kullanmayı reddederek kelle paça içmeye gidiyor.

"Türkiye'ye hayran oldum"

Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatan Kohey Muragana, turist olarak geldiğimde Türkler bizi çok sevinçle misafir perver bir şekilde karşıladı. Buyrun gelin çay için yemek yiyin çok sıcak kanlı davranıldı ve ben de hayatımda beni tanımayan birinin bu kadar sıcak davranmasını Japonya'da hissetmemiştim. Ama Türkiye'de bu sıcak kanlılığı hissettim. Türkiye'ye hayran oldum. Okumaya geldim sonra eşimle evlendik ve Türkiye'de yaşamak isteğimiz vardı o yüzden 3 yıl önce birlikte geldik" diye konuştu.

"Türkiye güzeldir, benim toprağımdır"

Türkiye'ye geldiğinde buradaki arkadaşlarının "neden buraya geliyorsun? Biz buradan Japonya'ya gitmeye çalışıyoruz" dediklerini belirten Kohey Muragana, "Ben de onlara diyorum ki Türkiye daha güzel. Ben Japonya'da yaşadım güzel görünebilir ama Japonya'da insanlar umutsuz. Belki para olabilir ama insanların içinde umutsuzluk var. Ben de oradan Türkiye'ye geldim. Burası daha çok rahat. Burada yüreğimde zenginlik, samimilik var. Türkiye'ye geldiğim için hiç pişman olmadım. Kendimi güzel hissediyorum. Japonya'da baskı altındaydım ama burası öyle değil. Türkiye güzeldir, benim toprağımdır" dedi.

"Kelle paça içiyorum ve seviyorum"

Kohey Muragana, "Ben hastalandığımda ilaç hastaneye gidiyordum ve ilaç içiyordum. Ama hastalığım geçmiyordu. Bir arkadaşım bana sen kelle paça iç şifalıdır dedi. Ve. de o gün kelle paça içtim ve taş fırın gibi adam oldum. Enerjim geldi, bomba gibi oldum. Bundan sonra hastalandığımda hep kelle paça içiyorum. İşte o günden beri kelle paça içiyorum ve seviyorum" dedi.

" Kahramanmaraş'a onların yüreğinin iyileşmesi için gittik"

Kohey Muragana, "Japonya'da deprem ülkesi biz de çok deprem yaşadık. Türkiye'de de büyük depremler oluyor. Geçen yıl büyük deprem olduğunda gördüm ve çok üzüldüm. Hep birlikte Kahramanmaraş'a gittik. Yemekler verdik. İnsanlar bizi görünce seviniyorlardı. Benim unutamadığım anım var. Bir amca bana dedi ki "Benim ailemden 17 kişiyi kaybettim. Ama siz geldiniz biz sevindik" dedi. Biz oraya yemek vermek için gittik ama onların yüreğinin iyileşmesi için gittik. Bu yüzden gittik depremzedelere destek olmak için gittik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon Turist İstanbul'da Japon Mutfağına Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika

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