Japon turizm heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le kent turizmini değerlendirdi - Son Dakika
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Japon turizm heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le kent turizmini değerlendirdi

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Japon turizm heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek\'le kent turizmini değerlendirdi
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Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerinden oluşan heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Çiçek, ziyarette Kayseri'nin turizm potansiyelini anlatarak kentin uluslararası tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcilerini makamında ağırladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile Japon tur operatörleri ve seyahat acentesi temsilcileri Kazuhiko Endo, Asuka Takahashi, Takahito Sawono ve Akihiro Fukuda ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile turizm potansiyeli hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Vali Çiçek ayrıca, Japonya'dan gelen sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Kayseri'nin uluslararası turizm alanında tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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