Japonya\'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı

Yerel

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü. Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.