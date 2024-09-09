Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı

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Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde gerçekleştirilen bir konser sırasında etkinlik alanına yıldırım düştü. 9 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından etkinlik iptal edildi.

09.09.2024 13:45
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Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü. Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.

Japonya'da konser alanına yıldırım düştü, 9 kişi yaralandı
Japonya\'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı - Son Dakika
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